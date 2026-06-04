Virgil van Dijk überrascht von Liverpools Management-Entscheidung

Liverpools Kapitän Virgil van Dijk hat seine Überraschung über die unerwartete Entscheidung der Klubführung geäußert, Cheftrainer Arne Slot nach einer enttäuschenden Saison zu entlassen. Laut dem erfahrenen Verteidiger hat sich das Vorstandsgremium nicht mit ihm beraten, bevor es sich von dem niederländischen Spezialisten trennte. Der Spieler gab zu, die Nachricht am Samstag über die Medien erfahren zu haben. Goal.com berichtet .

Nach der 0:1-Niederlage der niederländischen Nationalmannschaft im Freundschaftsspiel gegen Algerien sprach Van Dijk in einem Interview mit NOS über den Weggang seines Landsmanns. „Ich bin am Samstagnachmittag in Amsterdam gelandet, und die Nachricht hatte sich bereits verbreitet. Danach gab es Gespräche, aber die Entscheidung war bereits gefallen“, sagte der Verteidiger.

Die vergangene Saison war für Liverpool äußerst schwierig. Trotz Rekordausgaben von 446 Millionen Pfund im Sommer-Transferfenster für Stars wie Alexander Isak belegte das Team nur den fünften Platz in der englischen Premier League. Zudem schied man im Viertelfinale der Champions League gegen PSG aus. Interne Unstimmigkeiten um Mohamed Salah verschärften die Situation zusätzlich.

„Sie fragen mich nicht nach dem Wie oder Was“, betonte Van Dijk bezüglich des Entscheidungsprozesses der Führung. Dennoch dankte er dem scheidenden Trainerstab: „Ich habe mit Arne und Sipke gesprochen. Ich bin dankbar für alles, was sie nicht nur für mich, sondern für den Klub getan haben. Ich wünsche ihnen nur das Beste.“

Derzeit konzentriert sich Van Dijk voll auf die Nationalmannschaft, doch die Niederlage gegen Algerien hat ihn verärgert. „Wir hätten in der ersten Halbzeit mindestens 2:0 führen müssen. Uns fehlt die Präzision im Angriff. Wir müssen viel verbessern, um für die Weltmeisterschaft bereit zu sein“, fügte der Liverpool-Star hinzu.