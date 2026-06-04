Atletico Madrid Will Manchester City Mittelfeldspieler Verpflichten

Der Madrider Klub Atletico Madrid hat unerwartetes Interesse an Manchester Citys Mittelfeldspieler Tijjani Reijnders gezeigt. Diego Simeone betrachtet den niederländischen Fußballer als das fehlende Puzzleteil im Zentrum seiner Mannschaft. Trotz eines glänzenden Starts seiner Karriere in England hatte der ehemalige Milan-Star mit Stabilitätsproblemen zu kämpfen und wird nun voraussichtlich im Sommer-Transferfenster in die La Liga wechseln. Laut Goal.com berichtet .

Simeone beabsichtigt, seine Mittelfeldreihe zu erneuern, und sieht Reijnders als idealen Kandidaten, der Energie und technische Qualität in die Mannschaft der "Matratzen" einbringen kann. Der Nationalspieler der Niederlande, der mit großen Hoffnungen zum Etihad Stadium kam, könnte den Klub verlassen, wenn im Sommer ein passendes Angebot eingeht. Berichten zufolge bereitet der Madrider Riese ein offizielles Angebot von rund 65 Millionen Euro vor, um den Willen der Manchester City-Führung zu testen.

Simeone ist überzeugt, dass Reijnders' taktische Intelligenz und seine Erfahrung in den Top-Ligen Europas ihm eine schnelle Anpassung an das anspruchsvolle Umfeld im Metropolitano-Stadion ermöglichen werden. Manchester City ist unterdessen bereit, ihn zu verkaufen, vorausgesetzt, es wird eine erhebliche Rendite für die ursprüngliche Investition erzielt. Trotz seiner Heldentaten zu Saisonbeginn hat sich die Spielzeit des 27-Jährigen unter Pep Guardiola deutlich verringert.

Reijnders saß in 9 der letzten 14 Premier-League-Spiele nur auf der Bank und wurde auch in den Endspielen der nationalen Pokale nicht eingesetzt. Diese Situation hat ihn zu einem der Hauptkandidaten auf dem Transfermarkt gemacht. Manchester City könnte die Einnahmen aus seinem Verkauf nutzen, um andere Teile des Kaders zu verstärken, wobei speziell Ziele wie Elliot Anderson von Nottingham Forest im Fokus stehen.

Atletico Madrid muss in diesem Rennen mit italienischen Klubs konkurrieren. Die erfolgreichen Leistungen des Spielers im San Siro sind nicht vergessen, und Giganten wie Juventus beobachten seine Situation in Manchester genau. Das eigene Interesse des Spielers, in der La Liga zu spielen und unter Simeone zu arbeiten, erhöht jedoch die Chancen von Atletico.