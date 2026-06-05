Je näher die Sommer-Transferperiode im europäischen Fußball rückt, desto intensiver werden die Insider-Berichte um Real Madrid. Nach den neuesten sensationellen Informationen der renommierten und populären spanischen Zeitung AS ist der Präsident von Real Madrid, Florentino Perez, bereit, einen Betrag von 150 Millionen Euro zu opfern, um den Flügelspieler von Bayern München, Michael Olise, nach Madrid zu holen.

Diese Nachricht hat jedoch in der Fußballwelt für große Diskussionen und rätselhafte Fragen gesorgt. Denn dieser Transferplan wirkt vor dem Hintergrund von Perez' jüngster kontroverser Aussage besonders interessant.

Wer ist der mysteriöse Star auf Ronaldo-Niveau?

Erinnern wir daran: Vor wenigen Tagen versprach der Chef der „Königlichen“ in einem Medieninterview, am Dienstag der kommenden Woche das größte und schockierendste Transferangebot in der Geschichte des Clubs offiziell bekannt zu geben. Laut Perez wird die Welt schockiert sein, wenn der Name des Spielers, der das Angebot erhält, enthüllt wird.

Gleichzeitig betonte der Chef des Madrider Giganten, dass der mysteriöse Spieler auf dem Niveau des legendären Cristiano Ronaldo sei und definitiv nicht Michael Olise. Dies deutet darauf hin, dass Olises Transfer nicht die Hauptbombe für Real am Dienstag ist, sondern ein zweites großes Projekt, das Perez parallel zur Verstärkung des Kaders verfolgt.

Die Eroberung der Münchner Festung wird nicht einfach

Laut der Quelle wird die Abwicklung des Transfers des 24-jährigen französischen Flügelspielers für den Madrider Giganten sehr schwierig. Bayern München, ein Gigant des deutschen Fußballs, sieht sich keinen wirtschaftlichen Schwierigkeiten gegenüber und ist finanziell stabil. Die Münchner müssen ihre Kasse nicht durch den Verkauf ihrer Führungsspieler auffüllen.

Außerdem glänzte Olise in der vergangenen Saison wie ein echter „Vulkan“. Der Status des Spielers auf dem Transfermarkt und seine beeindruckenden Statistiken sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Kennzahlentyp Aktuelle Zahlen und Status des Spielers Gesamtzahl der Spiele In allen Turnieren während der Saison 52 Spiele Produktivität (Tore + Vorlagen) 22 Tore und beeindruckende 31 Vorlagen (insgesamt 53 Punkte!) Laufzeit des aktuellen Vertrags Bei den Münchnern Bis Sommer 2029 vorgesehen Marktwert (Transfermarkt) Derzeit genau 150 Millionen Euro

Trotz seines relativ jungen Alters entspricht der von Transfermarkt für Olise, der sich auf dem Platz zu einem echten Zauberer entwickelt, festgelegte Preis genau der Summe, die Perez zu bieten bereit ist.

Hintergrund: Florentino Perez' große Spiele auf dem Transfermarkt haben ein neues Niveau erreicht. Einerseits ein 150-Millionen-Euro-Zug für Michael Olise, andererseits ein weiterer mysteriöser Mega-Star auf Ronaldo-Niveau, der am Dienstag vorgestellt wird! Wenn Real Madrid all diese Pläne umsetzt, wird es in der nächsten Saison in Europa keine Macht geben, die ihnen standhalten kann. Obwohl Bayern kein Geld braucht, könnten Madrids Anziehungskraft und Olises möglicher Wunsch den Transfer entscheiden.

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