Der ehemalige französische Stürmer Louis Saha hat vorhergesagt, dass sein Landsmann Kylian Mbappe in Zukunft in der englischen Premier League spielen könnte. Manchester United gilt als der geeignetste Klub für den Weltmeister, der derzeit für Real Madrid spielt. Laut Goal.com Bericht .

Mbappe ist derzeit 27 Jahre alt und sein Vertrag bei Real Madrid läuft bis zum Sommer 2029. Obwohl er in 103 Spielen für den "Königsklub" 86 Tore erzielt hat, gibt es in der spanischen Hauptstadt Zweifel am Umfeld und der Unterstützung um ihn herum. Dies hat zu Spekulationen über ein neues Kapitel in seiner Karriere geführt.

Louis Saha sagte in einem Interview mit GOAL: "Ich würde ihn sehr gerne in der Premier League sehen. Nach seinen Erfahrungen in der La Liga, warum sollte er nicht in eine der stärksten Ligen der Welt wechseln? Es gibt nicht viele Klubs, die einen Fußballer vom Kaliber Kylian Mbappes anziehen können."

Nach Ansicht des Experten könnte Manchester United, angesichts der Tatsache, dass Manchester City bereits einen starken Stürmer wie Erling Haaland hat, das beste Ziel für Mbappe werden. Zuvor wurde der Name des Spielers auch mit Arsenal in Verbindung gebracht, was ihm ermöglicht hätte, in die Fußstapfen der Legende Thierry Henry zu treten.

Mbappe, der beste Torschütze in der Geschichte von PSG und Anführer der französischen Nationalmannschaft, bleibt ein Wunschtransfer für jeden Klub der Welt. Sein Wechsel nach England würde zweifellos zu einem der sensationellsten Ereignisse in der Fußballwelt werden.