England besiegt Neuseeland: Harry Kane trifft erneut

Die englische Nationalmannschaft hat Neuseeland in einem Freundschaftsspiel zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft mit 1:0 besiegt. Beim Spiel in Tampa bewies Kapitän Harry Kane einmal mehr seine Wichtigkeit. Die Mannschaft von Thomas Tuchel dominierte das Spiel, hatte aber Probleme beim Abschluss der Angriffe. Laut Goal.com berichtet .

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit platzierte Harry Kane einen Pass von Djed Spence gekonnt in die untere Ecke des Tores. Dieses Tor entschied das Spiel. Obwohl Marcus Rashford zeitweise glänzte, hatte England Schwierigkeiten, Chancen gegen den in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 85 liegenden Gegner zu kreieren.

In der zweiten Halbzeit erneuerte Thomas Tuchel die Aufstellung vollständig, doch diese Änderungen brachten nicht den gewünschten Erfolg. Insbesondere Ivan Toney wirkte nicht bereit, den Hauptstürmer zu ersetzen. Nachdem Kane das Feld verlassen hatte, ließ die Offensivstärke der 'Three Lions' deutlich nach, was das Trainerteam natürlich beunruhigt.

Als Nächstes bestreitet England ein weiteres Freundschaftsspiel gegen Costa Rica. Experten sind der Meinung, dass Thomas Tuchel Schlüsselspieler wie Harry Kane vor dem wichtigen Spiel gegen Kroatien schonen und anderen Spielern Chancen geben sollte. Für Manchester City-Verteidiger John Stones war es ein positives Zeichen, nach Verletzungen 45 Minuten zu spielen.