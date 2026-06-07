Portugiesische Nationalmannschaft besiegt Chile in einem Freundschaftsspiel

Angesichts der bevorstehenden FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bestreiten die führenden Nationalmannschaften weiterhin Freundschaftsspiele, um ihre Fans zu erfreuen und ihre Form zu optimieren. Ein solches intensives und hochklassiges Freundschaftsspiel fand zwischen dem europäischen Giganten Portugal und dem kampfstarken südamerikanischen Vertreter Chile statt.

Die auf portugiesischem Boden ausgetragene Begegnung war so spannend, emotional und kämpferisch, wie es die Fans erwartet hatten. In einem interessanten Spiel sicherten sich die Gastgeber unter Roberto Martínez mit einem 2:1-Sieg einen weiteren Beweis ihrer Stärke vor der kommenden WM.

Gefühlsschlacht: Doppelter Platzverweis in der ersten Halbzeit

Trotz des Freundschaftsspiel-Charakters erhitzten sich die Gemüter auf dem Platz. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45+2') kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung und Schlägerei zwischen dem portugiesischen Star Rafael Leão und Chiles Iván Román. Der Schiedsrichter zeigte keine Gnade und schickte beide Spieler mit der roten Karte vom Platz. Folglich mussten beide Teams den Rest des Spiels zu zehnt bestreiten.

Torchronik und Brunos entscheidender Treffer

In der zweiten Halbzeit zeigte die portugiesische Nationalmannschaft ihre Klasse und ihr Können. Der Spielverlauf gestaltete sich wie folgt:

Super-Tor von Gonçalo Guedes: In der 58. Minute überwand der Angreifer Gonçalo Guedes den chilenischen Torwart und eröffnete die Torrechnung.

Bruno Fernandes baut die Führung aus: Die unermüdlichen Angriffe der Gastgeber zahlten sich in der 75. Minute aus. Spielmacher Bruno Fernandes erzielte ein brillantes Tor und erhöhte auf 2:0.

Chiles späte Offensive: Die chilenischen Spieler gaben nicht auf. In der 90+2. Minute der Nachspielzeit verkürzte Cepeda, doch dieses Tor konnte die Gäste nicht mehr vor der Niederlage bewahren.

Allgemeine Spieldetails

Das Endergebnis dieser Begegnung und die Kaderänderungen der Nationalmannschaften können Sie der folgenden integrierten Tabelle im Detail entnehmen:

Spielstatus und Ergebnis Erzielte Tore und Minuten Aufstellungen und Wechsel (Portugal) Freundschaftsspiel



Portugal — Chile

( 2 : 1 ) G. Guedes (58')

B. Fernandes (75')



Cepeda (90+2') Tor: Sá (R. Silva, 46).

Abwehr: Semedo (Dalot, 46), Dias (Araújo, 87), Veiga (Inácio, 46), Cancelo.

Mittelfeld: Costa (R. Neves, 46), B. Silva (Neto, 46), Fernandes.

Angriff: Conceição (Félix, 76), Leão (45+2'), Ronaldo (Ronaldo, 46).

Hinweis: Portugals Rafael Leão erhielt in der 45+2. Minute die rote Karte, ebenso Chiles Iván Román zur gleichen Zeit.

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