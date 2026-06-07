Konflikt in der französischen Nationalmannschaft: Kylian Mbappe und Rayan Cherki unzufrieden

Die Starstürmer der französischen Nationalmannschaft, Kylian Mbappe und Rayan Cherki, sind mit einer Entscheidung des französischen Fußballverbandes (FFF) höchst unzufrieden. Laut L'Equipe sind die Spieler wütend, dass ihre Bildrechte zu Werbezwecken an den Wettanbieter Betclic übergeben wurden. Goal.com berichtet .

Dieser Vorfall hat die Stimmung im Team erheblich verschärft. Berichten zufolge wollten beide Spieler nicht, dass ihre Bilder in der Kampagne des Buchmachers verwendet werden. In den Werbespots waren auch Spieler wie Desire Doue, Michael Olise und Ousmane Dembele zu sehen.

Die Fotos entstanden während des traditionellen Trainingslagers der Nationalmannschaft in Clairefontaine, doch die Spieler wurden nicht klar darüber informiert, wofür dieses Material genau verwendet werden sollte. Kylian Mbappe und Rayan Cherki protestieren nicht gegen das Wettunternehmen, sondern gegen den Verband, weil er sie nicht gewarnt hat.

Derzeit fordern die Spieler eine Erklärung vom Verband und die Einstellung der Werbekampagne. Dieses Problem könnte jedoch erst nach Ende der Weltmeisterschaft gelöst werden. Zur Erinnerung: Die französische Nationalmannschaft startet am 16. Juni mit dem Spiel gegen Senegal in die Gruppenphase, gefolgt von Partien gegen den Irak und Norwegen.