Voraussichtliche Aufstellung von Usbekistan gegen die Niederlande bekannt

Heute bestreitet die usbekische Nationalmannschaft unter der Leitung von Fabio Cannavaro ihr letztes Testspiel vor der Weltmeisterschaft. Unsere Vertreter treffen in diesem wichtigen Duell auf eines der stärksten Teams des europäischen Fußballs: die Niederlande.

Ein Spiel gegen einen solchen Gegner vor der WM ist ein großer Test für Usbekistan. Die Niederlande zeichnen sich durch schnelle Angriffe, ein starkes Mittelfeld, hohes Pressing und physisch robuste Spieler aus. Für Fabio Cannavaro ist dieses Spiel eine Gelegenheit, den tatsächlichen Zustand der Mannschaft zu sehen, taktische Pläne zu testen und endgültige Schlüsse für die Startelf zu ziehen.

Vor dem Spiel haben mehrere ausländische Medien ihre voraussichtlichen Aufstellungen veröffentlicht. Insbesondere „Sports Mole“ hat die voraussichtlichen Startaufstellungen für die Niederlande und Usbekistan präsentiert.

Laut dieser Publikation könnte die Niederlande mit folgenden Spielern auflaufen: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Ake, De Jong, Gravenberch, Reijnders, Summerville, Depay und Gakpo.

Was die usbekische Nationalmannschaft betrifft, „Sports Mole“ hat folgende Spieler in der Startelf aufgeführt: Yusupov, Sayfiev, Abdullaev, Khusanov, Ashurmatov, Nasrullaev, Fayzullaev, Khamrobekov, Shukurov, Urunov und Shomurodov.

Soccer365 hat ebenfalls seine voraussichtliche Aufstellung für dieses Spiel veröffentlicht. Demnach wird erwartet, dass die Niederlande in einem 4-3-3-System agieren. Verbruggen steht im Tor, in der Abwehr könnten Ake, Van Dijk, Jan Paul van Hecke und Dumfries auflaufen. Im Mittelfeld werden Reijnders, Gravenberch und De Jong erwartet, während Gakpo, Depay und Summerville den Angriff bilden sollen.

Aus dieser Aufstellung geht hervor, dass das niederländische Team auf Ballbesitz, Dominanz im Zentrum und schnelle Angriffe über die Flügel setzt. De Jong und Gravenberch können das Tempo im Zentrum bestimmen, während Gakpo und Depay im Angriff ständig für Gefahr sorgen können. Die Abwehrreihe um Van Dijk hat große Vorteile bei Luftduellen und im Stellungsspiel.

Für Usbekistan Soccer365 prognostiziert ein 5-4-1-System. Otkir Yusupov könnte im Tor stehen, in der Abwehr könnten Farrukh Sayfiev, Abdulla Abdullaev, Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov und Sherzod Nasrullaev agieren. Im Mittelfeld sind Abbosbek Fayzullaev, Odil Khamrobekov, Otabek Shukurov und Oston Urunov aufgeführt, im Sturmzentrum Eldor Shomurodov.

Dieses System zeigt, dass Cannavaro einen vorsichtigen und ausgewogenen Spielplan gegen die Niederlande wählen könnte. Das Spiel mit 5 Verteidigern dient dazu, die Flügelangriffe des Gegners zu stoppen, Dichte um den Strafraum zu erzeugen und nach Möglichkeiten für schnelle Konter zu suchen.

Besonders die Rolle von Abdukodir Khusanov in der Innenverteidigung wird von großer Bedeutung sein. Es wird erwartet, dass der Verteidiger gegen die starken Angreifer der Niederlande in Zweikämpfen, bei hohen Bällen und im Stellungsspiel eine der wichtigsten Stützen unseres Teams sein wird.

Das Duo Khamrobekov und Shukurov im Mittelfeld muss das Gleichgewicht im Zentrum halten. Sie könnten die Aufgabe haben, dem Druck des Gegners zu entkommen, um zweite Bälle zu kämpfen und schnelle Konter einzuleiten. Fayzullaev und Urunov können mit ihrer Schnelligkeit, ihrem Dribbling und ihren unerwarteten Bewegungen über die Flügel Probleme für die niederländische Abwehr verursachen.

Eldor Shomurodov ist als einziger zentraler Stürmer aufgeführt. In diesem Fall muss der Kapitän nicht nur an Torraumszenen beteiligt sein, sondern auch den Ball halten, Räume für Mitspieler schaffen und eine wichtige Rolle beim Umschaltspiel von Abwehr auf Angriff spielen.

Das Spiel gegen die Niederlande ist für Usbekistan nicht nur ein einfaches Freundschaftsspiel. Es ist eine der ernstesten Generalproben vor der Weltmeisterschaft. Jeder Fehler, jede richtige Entscheidung und jede taktische Episode gegen einen starken Gegner liefert wichtige Daten für den Stab von Cannavaro.

Vor der WM ist die Hauptaufgabe unserer Nationalmannschaft, die Ordnung in der Abwehr zu wahren, dem Druck des Gegners standzuhalten, den Ball im Zentrum nicht zu verlieren und Möglichkeiten bei Kontern effektiv zu nutzen. Genau diese Aspekte werden gegen ein starkes Team wie die Niederlande getestet.

Natürlich sind die bekannt gegebenen Aufstellungen vorerst nur Prognosen. Die endgültige Entscheidung treffen Fabio Cannavaro und der Trainerstab der Niederlande vor dem Spiel. Diese Prognosen geben den Fans jedoch eine Vorstellung davon, wie das Spiel taktisch verlaufen könnte.

Die usbekische Nationalmannschaft geht in ihr letztes Testspiel vor ihrer ersten Weltmeisterschaft. Der Gegner ist stark, der Test ist ernst, die Verantwortung ist groß. Nun erwarten die Fans von Cannavaros Schützlingen ein diszipliniertes Spiel, Charakter und Aktionen, die vor der Weltmeisterschaft Zuversicht geben.