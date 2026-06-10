Chelsea-Stars haben überraschenden Auftritt in bizarrem Kurzfilm von Madonna

Die Chelsea-Stürmer Cole Palmer und Joao Pedro haben Fußballfans mit einem unerwarteten Auftritt in einem neuen Kurzfilm der Pop-Legende Madonna überrascht. Nachdem sie nach Saisonende die Weltmeisterschaft verpasst hatten, tauchten die beiden Stars in dem 14-minütigen Projekt der Sängerin mit dem Titel "Confessions II" auf, genauer gesagt in einer Szene in einer öffentlichen Toilette. Dies berichtet Goal.com .

Das Projekt wird als Fortsetzung von Madonnas berühmtem Album "Confessions on a Dance Floor" aus dem Jahr 2005 präsentiert. Die Chelsea-Spieler traten neben hochkarätigen Schauspielern auf: An dem Projekt waren auch der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch, das Supermodel Kate Moss und die amerikanische Sängerin Sabrina Carpenter beteiligt. Die Teilnahme der Fußballer an dieser bizarren Szene löste in den sozialen Medien große Diskussionen aus.

Es ist bekannt, dass während 10 Chelsea-Spieler zur Weltmeisterschaft reisten, Palmer und Pedro nicht für das Turnier berücksichtigt wurden. Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel berief Palmer nicht in den Kader, und Brasiliens Cheftrainer Carlo Ancelotti wählte Pedro nicht aus. Dies gab den Spielern die Möglichkeit, sich in ihrer Freizeit in der Unterhaltungsbranche zu versuchen.

Joao Pedro hatte eine produktive Saison und erzielte nach seinem Wechsel von Brighton 20 Tore in allen Wettbewerben. Für Cole Palmer war die Saison etwas enttäuschend; aufgrund von Verletzungen blieb er bei 11 Toren in 34 Spielen. Chelsea beendete die Premier League auf dem 10. Platz und verpasste den Einzug in den Europapokal.

Madonna ist keine Unbekannte bei Londoner Vereinen. Im Februar wurde sie im Tottenham Hotspur Stadium mit ihren Töchtern gesehen, die in der Akademie von Tottenham spielen. Außerdem besuchte sie im Oktober das Stamford Bridge Stadion, wo sie den Sieg von Chelsea gegen Liverpool verfolgte.