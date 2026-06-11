Was muss Bukayo Saka tun, um das Niveau von Mohamed Salah zu erreichen?

Der junge Arsenal-Star Bukayo Saka hat in den letzten zwei Spielzeiten in der englischen Premier League nur 13 Tore erzielt. In einem Interview mit GOAL betonte der ehemalige englische Nationalspieler Chris Waddle, dass Bukayo Saka so torgefährlich wie Mohamed Salah werden müsse, um sein Spiel auf das nächste Level zu heben. Dies berichtet Goal.com.

In der Saison 2025/26, in der Arsenal den lang ersehnten Meistertitel gewann, erzielte Bukayo Saka 7 Tore. In der vorangegangenen Saison traf er 6 Mal. Die beste Bilanz des Flügelspielers stammt aus der Saison 2023/24 (16 Tore). Waddle glaubt, dass Bukayo Saka an seinem rechten Fuß arbeiten und häufiger in den Strafraum eindringen muss, um mehr Tore zu erzielen.

„Wenn er ein Vorbild braucht, ist Mohamed Salah das beste Beispiel. Er ist immer torhungrig und scheut kein Risiko. Mohamed Salah arbeitet vielleicht defensiv nicht so hart wie Bukayo Saka, aber er taucht im Angriff immer an der richtigen Stelle auf. Bukayo Saka muss lernen, am langen Pfosten bereit zu stehen, wenn Angriffe über die linke Seite aufgebaut werden“, sagt Chris Waddle.

Der Experte äußerte sich auch zum Kader der englischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2026. Er sagte, es wäre logischer, West-Ham-Kapitän Jarrod Bowen anstelle von Noni Madueke zu nominieren. Bowen hat seine Konstanz mit 38 Toren in den letzten drei Spielzeiten bewiesen.

Während Arsenal unter Mikel Arteta neue Höhen erreicht, wird die Effizienz von Schlüsselspielern wie Bukayo Saka für den zukünftigen Erfolg des Teams entscheidend sein.