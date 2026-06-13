Usbekistan sichert sich 9 Millionen Dollar für die Teilnahme an der WM 2026

Die Augen der Welt sind auf die grünen Rasen Nordamerikas gerichtet, während die historische Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die von den USA, Mexiko und Kanada ausgerichtet wird, in ihre heiße Phase geht. Das Erfreulichste ist, dass die usbekische Nationalmannschaft zum ersten Mal in ihrer Geschichte an diesem prestigeträchtigen Weltereignis teilnimmt. Obwohl sie ihren Weg noch nicht begonnen haben, warten Millionen unserer Landsleute mit großer Spannung auf das Debütspiel. Die „Weißen Wölfe“ unter der Leitung von Fabio Cannavaro bestreiten ihr erstes historisches Spiel des Turniers am 18. Juni um 07:00 Uhr morgens Taschkenter Zeit gegen ihre Gegner.

Der erste Gegner in Gruppe K, in der unsere Vertreter gelost wurden, ist ziemlich ernst – die kolumbianische Nationalmannschaft mit Weltstars wie James Rodríguez und Luis Díaz wird gegen uns antreten.

Selbst im schlimmsten Fall sind 9 Millionen Dollar garantiert!

Das historische Debüt ist nicht nur ein sportlicher Erfolg, sondern auch ein großer finanzieller Anreiz für den Fußball unseres Landes. Berechnungen zufolge hat sich die usbekische Nationalmannschaft durch die Qualifikation für dieses globale Turnier bereits eine beträchtliche Summe an Preisgeldern von der FIFA gesichert.

Selbst im ungünstigsten und unglücklichsten Szenario, d. h. wenn unsere Vertreter die Gruppenphase nicht überstehen und das Turnier auf den Plätzen 33 bis 48 beenden, erhält die Schatzkammer des Usbekischen Fußballverbandes mindestens 9 Millionen Dollar an garantierten Geldern. Wenn sich die Ergebnisse und das Ranking unserer Mannschaft in der Turniertabelle verbessern, werden diese Zahlen entsprechend deutlich steigen.

In der folgenden speziellen Analysetabelle können Sie sich mit dem finanziellen Preispool der WM 2026 und den Gegnern der usbekischen Nationalmannschaft vertraut machen:

Unsere Gegner in der Gruppenphase Minimal garantiertes Einkommen Stufenweises Aufstiegssystem im Turnier Hauptpreis: Preisgeld für den Weltmeister Die Favoriten des Turniers Kolumbien, Portugal, DR Kongo 9.000.000 $ Einkommen steigt mit jeder Runde 50.000.000 $ Spanien und Frankreich

Es warten Kämpfe auf Leben und Tod

Zur Erinnerung: Der Kampf in Gruppe K wird nicht einfach. Neben Kolumbien werden die Schützlinge von Fabio Cannavaro auch gegen Portugal, einen Giganten des Weltfußballs, und die Demokratische Republik Kongo, die für ihren physischen Spielstil bekannt ist, antreten und alles geben, um die Gruppe zu überstehen.

FIFA-Reglement: Gemäß der offiziellen Entscheidung des Weltfußballverbandes steigen die Einnahmen der Mannschaften in einer geometrischen Progression, je weiter sie in den K.-o.-Runden vorrücken. Die Nationalmannschaft, die am Ende des Turniers die Goldmedaillen gewinnt und die Weltkrone trägt, nimmt ein astronomisches Preisgeld von 50 Millionen Dollar mit nach Hause.

Derzeit nennen Fußballanalysten und führende Experten Spanien und Frankreich als Hauptanwärter auf den Hauptpreis. Den Titel des amtierenden Weltmeisters hält derzeit die argentinische Nationalmannschaft unter der Führung von Lionel Messi, dem einzigen 8-fachen Gewinner des Ballon d'Or in der Fußballgeschichte.

Wir wünschen unseren Vertretern große Siege und schöne Spiele bei dieser historischen Weltmeisterschaft! Jungs, ganz Usbekistan steht hinter euch!

Verfolgen Sie die heißesten und exklusivsten Berichte von der WM 2026, aktuelle Nachrichten aus der Umkleidekabine der usbekischen Nationalmannschaft und das WM-Tagebuch mit uns auf der Zamin-Seite!