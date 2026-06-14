Cristiano Ronaldo und die portugiesische Nationalmannschaft ehren das Andenken an Diogo Jota vor der WM 2026

Der portugiesische Kapitän Cristiano Ronaldo und seine Teamkollegen traten während des Trainings vor der Weltmeisterschaft 2026 mit einem einzigartigen symbolischen Accessoire auf. Die Spieler trugen spezielle Armbänder zum Gedenken an ihren ehemaligen Teamkollegen Diogo Jota, der letztes Jahr bei einem Autounfall tragisch ums Leben kam. Dies berichtet Goal.com .

Die Vertreter der "Seleção", die sich in Miami auf die Weltmeisterschaft in Nordamerika vorbereiten, zeigen mit dieser Geste, wie wichtig die Rolle des verstorbenen Stürmers für den Teamgeist war. Laut Goal.com wurde dieses Erinnerungsstück persönlich vom portugiesischen Premierminister Luís Montenegro überreicht, bevor das Team zum Turnier aufbrach.

PSG-Mittelfeldspieler Vitinha sprach in einem Gespräch mit Journalisten über die Bedeutung dieser Armbänder. Seinen Worten zufolge wurde das Accessoire unter Einhaltung aller technischen Anforderungen der FIFA entworfen, sodass die Spieler es nicht nur im Training, sondern auch bei offiziellen Spielen tragen können.

Spezielles Design gemäß FIFA-Anforderungen

"Als der Premierminister uns diese Armbänder überreichte, wurden alle Aspekte berücksichtigt, damit wir sie auch auf dem Platz verwenden können. Neben den Namen aller Spieler ist auch der Name von Diogo Jota besonders hervorgehoben. Wir haben dies mit großer Zuneigung angenommen und beschlossen, sie während des gesamten Turniers zu tragen", sagte Vitinha.

Auch Portugals Nationaltrainer Roberto Martínez sprach über den Einfluss von Diogo Jotas Vermächtnis auf die Moral des Teams. Der Trainer glaubt, dass die Erinnerung an den ehemaligen Stürmer des FC Liverpool dem Team in schwierigen Situationen zusätzliche Kraft und Verantwortung verleiht. Während seiner Karriere bestritt Jota 49 Länderspiele und erzielte 14 Tore.

"Diogo dient uns als Leuchtturm. Sein Traum war es, Trophäen mit Portugal zu gewinnen, was ihm in der Nations League auch gelang. Jetzt liegt es in unserer Verantwortung, seinen Traum vom Weltmeistertitel zu verwirklichen. Er war ein Symbol für Willenskraft, das in jeder schwierigen Situation eine Lösung finden konnte", betonte Roberto Martínez.

Die portugiesische Nationalmannschaft bestreitet ihr erstes Gruppenspiel der WM 2026 nächste Woche gegen die DR Kongo. Das Team um Cristiano Ronaldo will bei diesem Turnier nicht nur um den Sieg kämpfen, sondern auch im Gedenken an ihren engen Freund.