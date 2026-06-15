Federico Chiesa entscheidet sich für den Verbleib in Liverpool: Italienischer Stürmer will sich beweisen

Der italienische Stürmer des FC Liverpool, Federico Chiesa, hat seine Bereitschaft erklärt, um seine Zukunft bei den Merseysidern zu kämpfen. Nach dem Abgang von Arne Slot ist der Spieler entschlossen, unter dem neuen Trainer Andoni Iraola sein wahres Potenzial zu zeigen und sich einen Platz in der Startelf zu erkämpfen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Seit seiner Ankunft in Liverpool konnte Chiesa nicht die erwartete Leistung abrufen und musste viel Zeit auf der Bank verbringen. Die Saison 2025-26 verlief für ihn glücklos – er kam in allen Wettbewerben auf nur 726 Spielminuten. Laut Goal.com hat der Trainerwechsel die Pläne des 28-jährigen Flügelspielers komplett verändert.

Neuer Trainer und neue Möglichkeiten

Die Ankunft von Andoni Iraola an der Spitze von Liverpool dürfte den taktischen Stil der Mannschaft grundlegend verändern. Chiesa ist überzeugt, dass das auf hoher Intensität basierende System des spanischen Trainers zu seinem Spielstil passt. Der Italiener sieht die Sommertrainingslager in den USA als die beste Gelegenheit, sich zu beweisen.

Nach Informationen des TuttoJuve-Reporters Mirko Di Natale hat Chiesa nicht die Absicht, England zu verlassen, sofern ihn der Verein nicht offiziell auf die Transferliste setzt. Er sieht es als Priorität an, sich bei einem der fünf besten Vereine der Welt wie Liverpool durchzusetzen und das Vertrauen der Fans zu rechtfertigen.

Mehrere Vereine der Serie A, insbesondere Juventus und Como, beobachten die Situation des Spielers genau. Dennoch denkt Chiesa derzeit nicht an eine Rückkehr in seine Heimat. Sein Hauptziel ist es, sich an die Intensität der englischen Premier League anzupassen und ein Anführer im Angriff von Liverpool zu werden.

Erinnerungen an Juventus

Federico Chiesa äußerte sich auch zu seinem ehemaligen Verein Juventus. Er klärte die Gerüchte über seinen Abschied aus Turin auf und betonte, dass die Vereinsführung und Trainer Thiago Motta ihm offen mitgeteilt hätten, dass er nicht mehr gebraucht werde. Laut dem Spieler habe er nie mit Juventus über Geld gestritten.

„Ich werde Juventus immer im Herzen tragen und würde gerne eines Tages dorthin zurückkehren. Aber jetzt liegt mein Fokus auf Liverpool. Ich werde mit dem neuen Trainer Iraola sprechen und meine Möglichkeiten bewerten“, fügte der Stürmer hinzu. Die Fans der Merseysider erwarten von Chiesa in der nächsten Saison eine deutlich stärkere Leistung.