Spaniens Jungstar Lamine Yamal ist nach einer lang erwarteten Verletzungspause auf den Platz zurückgekehrt, doch seine Rückkehr konnte das Scheitern der "La Roja" zum Auftakt der Weltmeisterschaft nicht überdecken. Im ersten Spiel der Gruppenphase der WM 2026 trennten sich die Spanier überraschend 0:0 von Kap Verde. Dies berichtete Goal.com Meldung berichtet.

Der Barcelona-Stürmer, der nach einer zweimonatigen Pause zurückkehrte, wurde in den letzten 20 Minuten des Spiels eingewechselt. Der Trainerstab entschied sich, den 19-jährigen "Golden Boy" von 2024 vorsichtig einzusetzen, um seine Gesundheit nicht zu gefährden. Laut Goal.com brachte Yamal zwar Vitalität und Kreativität in die spanischen Angriffe, doch es gelang nicht, die gegnerische Abwehr zu knacken.

Lamine Yamals Botschaft an die Fans

Nach dem Spiel wandte sich Lamine Yamal über die sozialen Netzwerke an die Fans und rief zur Geduld auf. "Dies war unser erstes Spiel bei der Weltmeisterschaft und wir haben einen Punkt geholt. Wir wissen, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben, aber wir werden weiter an unserem Ziel arbeiten. Zweifeln Sie nicht daran, dass alles so kommen wird, wie wir es uns wünschen", schrieb das junge Talent.

Zudem dankte der Fußballer dem Schöpfer dafür, dass er nach einer schweren Verletzung wieder auf den Rasen zurückkehren konnte, und drückte seiner Familie Dankbarkeit für die Unterstützung in der schweren Zeit aus. Diese Worte von Yamal, der in der Abstimmung zum Ballon d'Or 2025 den zweiten Platz belegte, zeigen, dass er nicht nur physisch, sondern auch mental gereift ist.

Das Problem der "Yamal-Abhängigkeit" in der spanischen Nationalmannschaft

Dieses Spiel legte ein ernsthaftes Problem der spanischen Nationalmannschaft offen. Genau wie beim FC Barcelona wurde deutlich, dass sich auch die Nationalmannschaft im Angriff zu sehr auf die individuelle Klasse von Lamine Yamal verlässt. Experten sind besorgt, dass es im Kader an anderen kreativen Ideen mangelt, wenn die Gegner dicht verteidigen.

In der Gruppe H, in der Spanien derzeit spielt, ist die Situation recht kompliziert. Im zweiten Gruppenspiel trennten sich Uruguay und Saudi-Arabien ebenfalls 1:1. Infolgedessen liegen alle vier Teams mit jeweils einem Punkt gleichauf.

Die nächsten Pläne der spanischen Nationalmannschaft sehen wie folgt aus:

22. Juni, Sonntag: ein wichtiges Spiel gegen Saudi-Arabien;

27. Juni: ein entscheidendes Gruppenspiel gegen Uruguay.

Die Schützlinge von Luis de la Fuente müssen in der nächsten Runde gewinnen, um den Einzug in die Playoffs zu sichern. Es wird erwartet, dass Lamine Yamals Rückkehr zur vollen sportlichen Form und sein Einsatz in der Startelf über das weitere Schicksal Spaniens im Turnier entscheiden werden.