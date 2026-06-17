Der ehemalige argentinische Verteidiger Pablo Zabaleta glaubt, dass Lionel Messi die Weltmeisterschaft 2026 gewinnen und zum zweiten Mal in Folge Goldmedaillen holen kann. Seiner Meinung nach besitzt der legendäre Stürmer immer noch jenen berühmten „Zauber“, um über ein Spiel zu entscheiden, und das Zusammenspiel ist richtig um ihn herum aufgebaut. Dies berichtet Goal.com Nachrichten sagt.

In einem Interview mit The National betonte Zabaleta, dass Messi nicht nur in der argentinischen Nationalmannschaft, sondern auch beim Club Inter Miami in einem besonderen Umfeld spielt. Seinen Worten zufolge sind die Mitspieler bereit, angesichts von Messis Alter härter zu arbeiten und mehr auf dem Platz zu laufen. Dies ermöglicht es dem 37-jährigen Star, seine Kräfte zu sparen und in den entscheidenden Momenten den finalen Schlag zu versetzen.

Taktische Änderungen und neue Strategie

Zabaleta räumte ein, dass Messis aktueller Zustand nicht mit seinem Spiel von vor fünf Jahren verglichen werden kann. Früher war Lionel in der Lage, bis in die Mitte des Feldes zurückzurücken, den Ball zu übernehmen und die gegnerische Verteidigung zu durchbrechen. Heutzutage hat der Trainerstab der argentinischen Nationalmannschaft basierend auf seinen physischen Möglichkeiten ein neues taktisches Schema eingeführt.

„Der heutige Messi kann nicht mehr wie vor fünf Jahren den Ball aus der Mitte nehmen und über das gesamte Feld laufen. Aber wenn das Team ihn lässt, während sie ohne Ball agieren, und ihn bei Ballbesitz in einer günstigen Position findet, erledigt er den Rest perfekt“, sagt Zabaleta. Diese Strategie zahlte nach dem Erfolg in Katar auch bei der Copa América 2024 Früchte.

Laut Goal.com lobte Pablo Zabaleta besonders den unermüdlichen Siegeswillen der argentinischen Nationalmannschaft. Das Team hat selbst nach einer Serie von 39 ungeschlagenen Spielen und der Weltmeisterschaft nicht aufgehört. Erfahrene Anführer und neue Talente im Kader setzen alles daran, Messi zu unterstützen.

Eine ähnliche Situation zeigt sich bei Inter Miami. In den MLS-Spielen versuchen die Mitspieler, für Messi zu laufen und ihm freien Raum zu verschaffen. Dies hilft dem argentinischen Stürmer, seine besten Qualitäten zu bewahren. Zabaleta ist der Meinung, dass genau dieser Faktor der Schlüssel zum erneuten Triumph bei der WM 2026 sein könnte.

Zur Information: Lionel Messi ist mit 26 Einsätzen bei Weltmeisterschaften der absolute Rekordhalter. Wenn er an dem nächsten Turnier in Nordamerika teilnimmt, kann er sein Ergebnis weiter verbessern und zu einem der wenigen Kapitäne der Geschichte werden, die den Weltcup zweimal in Folge hochgehalten haben.