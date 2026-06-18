Die Gruppenphase der Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die auf nordamerikanischem Boden ausgetragen wird, geht in eine heiße Phase. Wie bekannt ist, trat die usbekische Nationalmannschaft in einem historischen Aufeinandertreffen des 1. Spieltags der Gruppe K tapfer gegen den südamerikanischen Spitzenreiter Kolumbien an. Obwohl die „Weißen Wölfe“ ihr Debütspiel verloren (1:3), standen die Schützlinge von Fabio Cannavaro dem Gruppenfavoriten in Sachen Spielqualität und gezeigtem Kampfgeist in nichts nach. Insbesondere unser erstes Tor in der Geschichte der Weltmeisterschaften, erzielt durch unseren jungen Star Abbosbek Fayzullayev, fand besondere Anerkennung bei der weltweiten Fußballgemeinschaft.

Dennoch endete das erste Gruppenspiel für unsere Vertreter ohne Punkte. Welche Spieler im gegnerischen Kader waren für dieses unerfreuliche Ergebnis für die Usbeken verantwortlich? Führende ausländische Sportpublikationen haben heute ihre subjektiven Bewertungen der Leistungen der Schützlinge von Néstor Lorenzo in diesem Spiel auf einer 10-Punkte-Skala veröffentlicht.

In der folgenden offiziellen Sport-Rangliste können Sie die vier Hauptakteure der kolumbianischen Mannschaft, die im Spiel gegen Usbekistan die höchsten Bewertungen erhielten, sowie deren statistische Daten kennenlernen:

Name des Spielers Bewertung (10) Hauptbeitrag und geleistete Arbeit im Spiel Kurzkommentar der Experten • Luis Díaz 9,0 Punkte • 1 Tor und 1 präzise Torvorlage (Assist).

• 3 Balleroberungen im gegnerischen Strafraum. • Spieler des Spiels.

• Der Bayern-Star war ein echter Härtetest für unsere Vertreter. • Daniel Muñoz 8,0 Punkte • Autor des schönen Führungstreffers im Spiel.

• 3 abgefangene Bälle, 3 von 4 Zweikämpfen gewonnen. • Der Rechtsverteidiger kontrollierte seine Seite vollständig.

• Leistete ein hohes Arbeitspensum in Defensive und Offensive. • Gustavo Puerta 7,5 Punkte • Spielte 80 Minuten auf dem Platz.

• Nahm Shukurov im Zentrum den Ball ab und leitete den Angriff über Díaz ein. • Direkt verantwortlich für die Entstehung des zweiten Tores.

• Zeichnete sich durch kämpferische und präzise Pässe aus. • Cucho Hernández 7,5 Punkte • Wurde eingewechselt und spielte nur 10 Minuten.

• Kämpfte unermüdlich auf dem Flügel und lieferte eine Vorlage. • Rechtfertigte das Vertrauen des Trainers voll und ganz.

• Zeigte große Aktivität bei Kontern.

Die kolumbianischen Stars, die die Abwehr der „Weißen Wölfe“ zerlegten

Laut ausländischen Experten ist der Spieler, der den größten Beitrag zum Sieg der Kolumbianer geleistet hat, zweifellos der Flügelspieler des deutschen Klubs Bayern München, Luis Díaz (9,0) Er lieferte nicht nur eine großartige Vorlage für das Tor von Muñoz, sondern erzielte in der 65. Minute trotz des Widerstands von Abdukodir Khusanov mit einem präzisen Schuss das Siegtor für sein Team. Darüber hinaus gewann er 8 von 12 Zweikämpfen und agierte mit hohem Pressing.

Vertreter der Abwehrreihe Daniel Muñoz (8,0) ließ neben der Eröffnung des Scores auf seiner Seite absolut keinen Raum für unsere Vertreter. Er eroberte zweimal den Ball und setzte unsere Stürmer unter starken Druck.

Der Kämpfer im Mittelfeld Gustavo Puerta (7,5) nahm Eldor Shomurodov in der zweiten Halbzeit eiskalt den Ball ab und ebnete den Weg für das zweite Tor seines Teams. Der eingewechselte Cucho Hernández (7,5) zeigte in nur 10 Minuten unermüdlichen Einsatz und lieferte eine schöne Vorlage für das Tor von Sampaz, das das Spiel entschied.

Fazit der Zamin-Sportkommentatoren: Das individuelle Können und die Weltklasse-Erfahrung der Spieler im kolumbianischen Kader entschieden über den Ausgang des Spiels. Wie diese Rangliste jedoch zeigt, war der Gegner gezwungen, all seine Kraft und Möglichkeiten einzusetzen, um uns zu besiegen. Unsere Jungs haben bewiesen, dass sie gegen solch starke Stars würdigen Widerstand leisten können. Nun richten wir unsere Aufmerksamkeit auf das Spiel am 23. Juni gegen Portugal, angeführt von Cristiano Ronaldo. Wir glauben an dich, Usbekistan!

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