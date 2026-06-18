Fayzullayev wird kleinster Torschütze der Weltmeisterschaften im 21. Jahrhundert

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Fayzullayev wird kleinster Torschütze der Weltmeisterschaften im 21. Jahrhundert

Abbosbek Fayzullayev, Mittelfeldspieler der usbekischen Nationalmannschaft, hat mit seinem Tor bei der FIFA-Weltmeisterschaft einen weiteren historischen Meilenstein erreicht.

Statistiken zufolge ist er zum kleinsten Fußballspieler geworden, der bei einer Weltmeisterschaft im 21. Jahrhundert getroffen hat.

Fayzullayev ist 167 Zentimeter groß.

Bisher wurde dieser Rekord von dem uruguayischen Nationalspieler Giorgian de Arrascaeta gehalten.

Der Uruguayer ist 173 Zentimeter groß und galt zuvor als Rekordhalter.

Damit hat Abbosbek Fayzullayev mit seinem WM-Tor nicht nur im usbekischen Fußball, sondern auch in der Geschichte der Weltmeisterschaftsstatistiken Spuren hinterlassen.

Abbosbek FayzullayevUsbekistanFIFAUruguayGiorgian de Arrascaeta
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Nodirbek Razzokov
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