Jude Bellingham auch abseits des Platzes ein Vorbild: Verabschiedet Caroline Weir

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Jude Bellingham auch abseits des Platzes ein Vorbild: Verabschiedet Caroline Weir

Real-Madrid-Mittelfeldspieler Jude Bellingham gewinnt nicht nur durch sein Können auf dem Platz, sondern auch durch seine menschlichen Qualitäten den Respekt von Fans und Kollegen. Der englische Star bewies erneut seine Großzügigkeit, indem er der Legende der Frauenmannschaft Caroline Weir, die den Verein verlässt, ein unerwartetes und rührendes Geschenk schickte. Dies berichtete Goal.com Bericht heißt es.

Die schottische Nationalspielerin Caroline Weir verabschiedete sich nach einer erfolgreichen vierjährigen Zeit in Madrid vom Team, da ihr Vertrag auslief. Laut Goal.com ließ Bellingham diesen Abschied nicht unbeachtet und schickte der Spielerin ein signiertes Trikot sowie einen Brief mit herzlichen Wünschen.

Bellingham schrieb in seinem Brief: "Caroline, es war mir eine Freude, dich kennenzulernen. Ich wünsche dir für deinen nächsten Schritt nur das Beste. Mit unendlicher Liebe und Respekt!". Diese kleine, aber bedeutungsvolle Geste stieß in den sozialen Netzwerken und in der Fußballgemeinschaft auf großes Interesse.

Anerkennung einer Madrid-Legende

Die 30-jährige Caroline Weir konnte ihre Überraschung über das Geschenk nicht verbergen. Ihren Worten zufolge unterhielten sie und Jude sich häufig auf dem Vereinsgelände. "Ich habe mehrmals mit Jude gesprochen; wir hatten immer gute Gespräche über den Verein und das Leben in Madrid. Dass er einen solchen Brief geschrieben hat — ich hätte mich schon über ein signiertes Trikot gefreut — zeigt, was für ein edler Mensch er ist", sagte die Spielerin in einem Interview mit The Guardian.

Weir hinterlässt tiefe Spuren in der Geschichte der Frauenmannschaft von Real Madrid. Sie bestritt 125 Spiele für den "Königlichen Club", erzielte 63 Tore und bereitete 40 weitere vor. Mit diesen Werten wurde sie zu einer der besten Torschützinnen der Vereinsgeschichte. Obwohl sie mit dem Team nicht die spanische Meisterschaft gewinnen konnte (in vier Spielzeiten jeweils zweite Platz hinter Barcelona), ist ihre persönliche Statistik beeindruckend hoch.

Eine neue Herausforderung: Der Weg nach Lyon

Caroline Weir wird ihre Karriere nun beim französischen Club Lyon fortsetzen. Sie unterschrieb einen Dreijahresvertrag bei dem achtmaligen Champions-League-Sieger. Die Spielerin betonte, dass sie in ihrer Karriere einen neuen Schritt machen und um prestigeträchtige Titel kämpfen wolle.

"In dieser Phase meiner Karriere möchte ich mit den stärksten Spielerinnen zusammenarbeiten und die Champions League gewinnen. Lyon ist genau der Verein, der eine solche Möglichkeit bietet", fügte Weir hinzu. Auch wenn ihr Abschied aus Madrid ein großer Verlust für das Team ist, zeigt die Aufmerksamkeit von Stars wie Bellingham, dass die Harmonie und der gegenseitige Respekt innerhalb des Vereins auf einem sehr hohen Niveau liegen.

Real MadridJude BellinghamCaroline WeirTransferFußball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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