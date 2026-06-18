Die historische Begegnung zwischen Usbekistan und Kolumbien (1:3) in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 erregte internationale mediale Aufmerksamkeit nicht nur wegen der Tore, sondern auch wegen der unerwarteten und heftigen Ereignisse auf dem Platz. Insbesondere Mundo Deportivo, eine der weltweit renommiertesten Sportpublikationen, veröffentlichte einen eigenen Artikel über eine unerwartete und sensationelle Situation mit dem Verteidiger unserer Nationalmannschaft, Abdukodir Khusanov, in der 34. Minute des Spiels.

In diesem Aufeinandertreffen im legendären und prächtigen Azteca-Stadion in Mexiko-Stadt führte unser junger Verteidiger einen besonderen „Kampf“ gegen den gefährlichsten Star des Gegners.

Über die folgende analytische Infografik können Sie mehr über die hitzigste Phase des Spiels, historische Rekorde und den Spielplan der nächsten Partien der Gruppe K erfahren:

Spielminute und Ort Details der Kollision und Entscheidung des Schiedsrichters Historische Rekorde der usbekischen Nationalmannschaft • 34. Minute

• Mexiko-Stadt, Azteca-Stadion • Khusanov setzte einen harten Tackling gegen Luis Díaz.

• Durch die Trägheit riss er auch einen Kameramann außerhalb des Spielfelds mit sich.

• Schiedsrichter Anthony Taylor zeigte die Gelbe Karte. • Autor des ersten offiziellen Tores: Abbosbek Fayzullaev

• Erster Spieler, der eine Verwarnung erhielt: Abdukodir Khusanov

• 23. Juni: Portugal vs. Usbekistan (Houston)

• 28. Juni: DR Kongo vs. Usbekistan

Heftiges Tackling gegen Luis Díaz und der umgeworfene Kameramann

Als die erste Halbzeit des Spiels ihren Höhepunkt erreichte, versuchte Luis Díaz, der Star der kolumbianischen Nationalmannschaft und des FC Bayern München, einen schnellen Vorstoß entlang der Seitenlinie. In diesem Moment setzte Abdukodir Khusanov in seinem traditionellen und kompromisslosen Stil ein heftiges Tackling ein.

„Der usbekische Verteidiger traf das Bein des Gegners und brachte ihn zu Boden. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit und der Trägheit konnte Khusanov jedoch nicht anhalten und rutschte über die Seitenlinie hinaus. Infolgedessen riss er einen Kameramann, der das Spiel live filmte, mit voller Wucht um“, schreibt die ausländische Publikation.

Aufgrund dieses aufregenden Vorfalls wurde das Spiel kurzzeitig unterbrochen. Der gestürzte Kameramann erhielt sofortige medizinische Hilfe durch Ärzte direkt am Spielfeldrand. Der Schiedsrichter, der erfahrene Engländer Anthony Taylor, bestrafte Khusanov für diese Unsportlichkeit gegenüber Luis Díaz mit einer Gelben Karte.

Geschichte trotz Niederlage: Rekorde von Abbosbek und Abdukodir

Obwohl dieser heftige Kampf mit 3:1 zugunsten Kolumbiens endete, wurde dieses Spiel mit goldenen Buchstaben in die Annalen des usbekischen Fußballs eingetragen. Denn dieses Spiel war das erste offizielle Spiel für Usbekistan in der Finalrunde einer Weltmeisterschaft.

In diesem historischen Spiel schrieb der talentierte Mittelfeldspieler unserer Nationalmannschaft, Abbosbek Fayzullaev, Geschichte, indem er den ersten Treffer Usbekistans in der Finalrunde einer Weltmeisterschaft erzielte. Sein enger Freund und Teamkollege Abdukodir Khusanov ging als erster usbekischer Fußballer in die Statistik ein, der in diesem globalen Turnier eine Verwarnung (Gelbe Karte) erhielt.

Nächster Halt — Kampf gegen Portugal in Houston!

Trotz des Misserfolgs in der ersten Runde bereiten sich Fabio Cannavaros Schüler ernsthaft auf die kommenden wichtigen Spiele vor. Unsere Vertreter bestreiten die zweite Runde der Gruppenphase am 23. Juni gegen einen Weltriesen — die portugiesische Nationalmannschaft. Dieses Aufeinandertreffen der Weltstars findet im prächtigen Stadion in Houston, USA, statt.

Das letzte und entscheidende Spiel in der Gruppe K bestreiten unsere Vertreter am 28. Juni gegen den starken afrikanischen Vertreter, die Demokratische Republik Kongo, womit sie die Gruppenphase beenden.

Abschlussfazit der Zamin-Sportkommentatoren: Solche furchtlosen und aggressiven Aktionen des jungen Verteidigers Abdukodir Khusanov zeigen, dass unsere Vertreter bei der Weltmeisterschaft nicht nur Zuschauer sind, sondern bereit sind, um jeden Zentimeter zu kämpfen. Die erste Aufregung ist vorbei, und Abbosbeks historisches Tor wird dem Team sicherlich einen psychologischen Vorteil verschaffen. Wir glauben, dass unsere Jungs im Spiel in Houston ihre ganze Kraft zeigen und Millionen von Landsleuten die Freude über einen Sieg schenken werden. Kämpft weiter, Jungs!

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