Der englische Club Liverpool FC steht kurz vor seiner ersten großen Verpflichtung des Sommertransferfensters. Die Merseysider haben eine Einigung über die Verpflichtung des 22-jährigen talentierten Flügelspielers Victor Munoz von Osasuna erzielt. Der auf 40 Millionen Euro geschätzte Transfer dient dazu, die Offensive zu verstärken und den erwarteten Abgang von Mohamed Salah adäquat zu kompensieren. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Liverpool ging als Sieger aus dem Rennen um diesen Transfer hervor. Insbesondere Newcastle United hatte über einen langen Zeitraum Verhandlungen mit dem spanischen Fußballer geführt. Liverpool griff jedoch im letzten Moment ein und sicherte sich den Transfer. Eine ähnliche Situation gab es bereits im letzten Jahr, als die Merseysider den Transfer von Hugo Ekitike abwarben, der eigentlich das Ziel von Newcastle United gewesen war.

Victor Munoz wird voraussichtlich der erste Neuzugang unter Liverpools neuem Cheftrainer Andoni Iraola sein. Aufgrund des Abgangs von Mohamed Salah, der Verletzung von Hugo Ekitike und der hohen Wahrscheinlichkeit einer Trennung von Federico Chiesa wird Munoz die Hauptlast im Angriff tragen müssen. Sein vielseitiger Spielstil und seine Schnelligkeit sollen ideal zum englischen Fußball passen.

Ein Produkt der Akademien von Real Madrid und Barcelona

Munoz' Fußballkarriere verlief sehr interessant. Er wurde in den Akademien der beiden spanischen Giganten — Barcelona und Real Madrid — ausgebildet. Der in Katalonien geborene Spieler verfeinerte zunächst drei Jahre lang seine Fähigkeiten im La Masia-System. Um jedoch mehr Spielpraxis zu sammeln, wechselte er im Alter von 14 Jahren zum Team von Damm, wo er die Aufmerksamkeit der Scouts von Real Madrid erregte.

In Madrid rückte er schnell in die Nähe der ersten Mannschaft auf und debütierte in der Saison 2024-25 in einem Spiel gegen Barcelona. Laut dem Medium Relevo hatten andere Vereine keine Chance, den Spieler zu verpflichten, sobald Real Madrid Interesse zeigte. Dennoch wechselte das junge Talent zu Osasuna, um regelmäßig zu spielen, und erhielt durch seine starken Leistungen dort eine Berufung in die spanische Nationalmannschaft.

Derzeit gilt Victor Munoz als einer der Hauptkandidaten für den Kader der spanischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2026. Sein Transfer ist für Liverpool nicht nur eine Lösung für die Gegenwart, sondern eine strategische Investition in die Zukunft. Es wird erwartet, dass Munoz sein technisches Können und seinen Torinstinkt in den intensiven Spielen der englischen Premier League unter Beweis stellt.