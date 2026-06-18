Barcelona bestreitet Freundschaftsspiel gegen Tom Bradys Team in England

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Barcelona bestreitet Freundschaftsspiel gegen Tom Bradys Team in England

Der spanische Klub Barcelona wird im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison ein prestigeträchtiges Freundschaftsspiel gegen den englischen Verein Birmingham City bestreiten. Laut Goal.com wird diese Begegnung für den Vertreter der unteren englischen Liga zu einem Großereignis, da die legendäre US-Football-Ikone Tom Brady in der Vereinsführung tätig ist. Goal.com berichtet darüber.

Der Trainer der Katalanen, Hansi Flick, plant vor der Saison 2026-27 ein zweiwöchiges Trainingslager in der Nähe von Burton-upon-Trent. Das Spiel im St. Andrew's Stadion in Birmingham bietet dem deutschen Spezialisten eine gute Gelegenheit, taktische Schemata zu testen und die körperliche Verfassung der Spieler zu prüfen.

Große Chance für junge Talente

Da die Sommervorbereitung mit der Weltmeisterschaft 2026 zusammenfällt, wird erwartet, dass einige Topstars im Kader von Barcelona aussetzen. Dies schafft Raum für die jungen und Ersatzspieler, sich vor Hansi Flick zu beweisen. Dennoch schließen Experten eine Teilnahme des jungen Stars Lamine Yamal an dieser Reise nicht aus.

Tom Brady, NFL-Legende sowie Mitbesitzer und Vorsitzender des Beirats von Birmingham City, reagierte auf diese Nachricht in den sozialen Medien. Der siebenfache Super-Bowl-Sieger hieß die Katalanen auf seiner offiziellen Seite mit den Worten „Willkommen in Birmingham“ willkommen. Seit Bradys Investition in den Verein werden Weltstars wie David Beckham zu den Spielen des Teams gelockt.

Ein ernsthafter Test für Birmingham City

Für Birmingham City Cheftrainer Chris Davies wird dieses Spiel als Barometer dienen, um den Entwicklungsstand des Teams zu bestimmen. In der Saison 2024-25 kehrte das Team mit einem Rekord von 111 Punkten aus der League One in das Championship zurück. In der vergangenen Saison belegte das Team den 10. Platz, das beste Ergebnis des letzten Jahrzehnts.

Die Vereinsführung und der Investmentfonds Knighthead Capital Management streben den Aufstieg in die höchste Spielklasse an. Ein Spiel gegen einen Giganten wie Barcelona wird nicht nur die Erfahrung der Spieler steigern, sondern auch das internationale Ansehen des Vereins erhöhen. Die Fans erwarten dieses Spiel auf „Show-Niveau“ mit Spannung.

BarcelonaBirmingham CityTom BradyHansi FlickLamine Yamal
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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