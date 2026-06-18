Der Mittelfeldspieler der englischen Nationalmannschaft und von Real Madrid, Jude Bellingham, hat nach dem Spiel gegen Kroatien im Rahmen der Weltmeisterschaft 2026 auf die gegen ihn geäußerte Kritik reagiert. Der Spieler, der maßgeblich zum 4:2-Sieg Englands beitrug, betonte, dass er trotz des Trubels und des Drucks der letzten Monate seinen gesamten Fokus auf das Teamergebnis gerichtet habe. Dies berichtete Goal.com Bericht gibt an.

Laut Goal.com sprach Bellingham nach Spielende mit Journalisten über seine Aktionen auf dem Platz und die Meinungen der Kritiker. Der Fußballer gab offen zu, dass er manchmal Leistungen erbracht habe, die Kritik verdienen, und merkte an, dass dies ein fester Bestandteil des modernen Fußballs sei. Seinen Worten zufolge könne der äußere Druck ihn nicht daran hindern, die Ehre zu spüren, seinem Land zu dienen.

Kritik und Verantwortungsbewusstsein

"Für mich persönlich war es schön, den ganzen Lärm beiseite zu schieben und zu zeigen, wie loyal ich meinem Land und meinen Mitspielern bin, um zu gewinnen. Der Nationalmannschaft zu helfen, ist für mich die höchste Ehre, und das Gerede von außen kann das nicht ändern", sagte Jude Bellingham in seinem Interview nach dem Spiel.

Aufgrund seiner glanzvollen Leistungen bei Real Madrid sind die Anforderungen und Erwartungen an Bellingham sehr hoch. Dies führt oft dazu, dass jeder seiner Fehler breit diskutiert wird. Der Fußballer erklärte, dass er diese Situation verstehe und gegen niemanden grolle. "Ich weiß, was es bedeutet, ein Fußballer zu sein. Ich bin nicht verärgert über diejenigen, die schlecht über mich gesprochen haben, denn manchmal habe ich es verdient. Heute war es gut, die Menschen daran zu erinnern, wer ich bin", fügte er hinzu.

In diesem in Dallas ausgetragenen Spiel zeichnete sich Bellingham nicht nur durch sein Tor aus, sondern auch durch seine Aktivität auf allen Positionen des Spielfelds. Seine Bewegungen ohne Ball und seine defensive Disziplin ermöglichten es der englischen Nationalmannschaft, die volle Kontrolle im Mittelfeld zu übernehmen. Dies war eine angemessene Antwort an die Experten, die seine taktische Disziplin infrage gestellt hatten.

Auch für usbekische Fußballfans ist dieses Geständnis von Bellingham bemerkenswert. Zero, die Art und Weise, wie Weltstars an sich arbeiten und Kritik richtig annehmen, dient als Vorbild für junge Spieler. Es wird erwartet, dass der Real Madrid-Mittelfeldspieler auch in den nächsten Phasen des Turniers der wichtigste Anführer seines Teams bleibt.