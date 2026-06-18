Jude Bellingham reagiert auf Kritik: Real Madrid-Star gibt Fehler zu

·4·Sport
Jude Bellingham reagiert auf Kritik: Real Madrid-Star gibt Fehler zu

Der Mittelfeldspieler der englischen Nationalmannschaft und von Real Madrid, Jude Bellingham, hat nach dem Spiel gegen Kroatien im Rahmen der Weltmeisterschaft 2026 auf die gegen ihn geäußerte Kritik reagiert. Der Spieler, der maßgeblich zum 4:2-Sieg Englands beitrug, betonte, dass er trotz des Trubels und des Drucks der letzten Monate seinen gesamten Fokus auf das Teamergebnis gerichtet habe. Dies berichtete Goal.com Bericht gibt an.

Laut Goal.com sprach Bellingham nach Spielende mit Journalisten über seine Aktionen auf dem Platz und die Meinungen der Kritiker. Der Fußballer gab offen zu, dass er manchmal Leistungen erbracht habe, die Kritik verdienen, und merkte an, dass dies ein fester Bestandteil des modernen Fußballs sei. Seinen Worten zufolge könne der äußere Druck ihn nicht daran hindern, die Ehre zu spüren, seinem Land zu dienen.

Kritik und Verantwortungsbewusstsein

"Für mich persönlich war es schön, den ganzen Lärm beiseite zu schieben und zu zeigen, wie loyal ich meinem Land und meinen Mitspielern bin, um zu gewinnen. Der Nationalmannschaft zu helfen, ist für mich die höchste Ehre, und das Gerede von außen kann das nicht ändern", sagte Jude Bellingham in seinem Interview nach dem Spiel.

Aufgrund seiner glanzvollen Leistungen bei Real Madrid sind die Anforderungen und Erwartungen an Bellingham sehr hoch. Dies führt oft dazu, dass jeder seiner Fehler breit diskutiert wird. Der Fußballer erklärte, dass er diese Situation verstehe und gegen niemanden grolle. "Ich weiß, was es bedeutet, ein Fußballer zu sein. Ich bin nicht verärgert über diejenigen, die schlecht über mich gesprochen haben, denn manchmal habe ich es verdient. Heute war es gut, die Menschen daran zu erinnern, wer ich bin", fügte er hinzu.

In diesem in Dallas ausgetragenen Spiel zeichnete sich Bellingham nicht nur durch sein Tor aus, sondern auch durch seine Aktivität auf allen Positionen des Spielfelds. Seine Bewegungen ohne Ball und seine defensive Disziplin ermöglichten es der englischen Nationalmannschaft, die volle Kontrolle im Mittelfeld zu übernehmen. Dies war eine angemessene Antwort an die Experten, die seine taktische Disziplin infrage gestellt hatten.

Auch für usbekische Fußballfans ist dieses Geständnis von Bellingham bemerkenswert. Zero, die Art und Weise, wie Weltstars an sich arbeiten und Kritik richtig annehmen, dient als Vorbild für junge Spieler. Es wird erwartet, dass der Real Madrid-Mittelfeldspieler auch in den nächsten Phasen des Turniers der wichtigste Anführer seines Teams bleibt.

Jude BellinghamEnglandReal MadridWeltmeisterschaftFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Husanov schenkt Kameramann, den er umstieß, signiertes TrikotHusanov schenkt Kameramann, den er umstieß, signiertes TrikotGestern, 18:48Sportfunktionäre aus Usbekistan treffen Gianni Infantino in MexikoSportfunktionäre aus Usbekistan treffen Gianni Infantino in MexikoGestern, 18:43Schwere Zeiten für Lionel Messis Familie: Statement zum Gesundheitszustand seines VatersSchwere Zeiten für Lionel Messis Familie: Statement zum Gesundheitszustand seines VatersGestern, 18:10Tschechien und Südafrika trennen sich dramatisch unentschiedenTschechien und Südafrika trennen sich dramatisch unentschiedenGestern, 18:04Alex Pereira will Schwergewichts-Revanche gegen Ciryl GaneAlex Pereira will Schwergewichts-Revanche gegen Ciryl GaneGestern, 17:56Drei wichtige positive Aspekte unseres Debüts oder wo haben wir Fehler gemacht?Drei wichtige positive Aspekte unseres Debüts oder wo haben wir Fehler gemacht?Gestern, 17:48
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Auf welchem Kanal kann man das Spiel Usbekistan gegen Kanada sehen?
Auf welchem Kanal kann man das Spiel Usbekistan gegen Kanada sehen?