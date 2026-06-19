Die Gruppenspiele der Weltmeisterschaft 2026, die in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, bescheren Millionen von Fans weiterhin unvergessliche Momente. Im nächsten intensiven Aufeinandertreffen der 2. Runde der Gruppe B traten die Nationalmannschaften der Schweiz und Bosnien und Herzegowina gegeneinander an. Nach einer ersten Halbzeit, die von Vorsicht und einer starken Defensive geprägt war, entwickelte sich die zweite Hälfte zu einer Tor-Show, in der Murat Yakins Schützlinge einen souveränen 4:1-Sieg feierten.

Torschlacht in der zweiten Halbzeit und eine Rote Karte

Über einen Großteil des Spiels zeigten beide Mannschaften eine disziplinierte Spielweise in der Defensive. Doch im letzten Viertel änderte sich die Situation auf dem Platz komplett. In der 74. Minute traf der geschickte Schweizer Stürmer Johan Manzambi präzise und eröffnete den Spielstand.

Nach diesem Tor setzten die Bosnier alles daran, den Ausgleich zu erzielen, doch in der 80. Minute wurde Verteidiger Muharemovich wegen Unsportlichkeit mit einer direkten Roten Karte vom Platz gestellt. In Überzahl steigerten die Schweizer Fußballer ihren Offensivdrang. Kurz darauf, in der 84. Minute, erhöhte der eingewechselten Ruben Vargas den Vorsprung auf zwei. In einem weiteren Angriff in der 90. Minute bewies Johan Manzambi erneut seine Klasse und vollendete seinen Doppelpack — 3:0.

Die Nachspielzeit bot den Fans beider Teams unerwartete Dramen. In den letzten Sekunden traf Ermin Mahmić für Bosnien und Herzegowina in der 90+3. Minute zum Ehrentor. Das letzte Wort hatte jedoch der Kapitän der Schweizer Nationalmannschaft, Granit Xhaka. In der 90+8. Minute verwandelte er einen Elfmeter souverän zum Endstand von 4:1.

Nach diesem wichtigen Sieg steigert Murat Yakins Schweizer Team seine Punktzahl auf 4 und wird alleiniger Spitzenreiter der Gruppe B. Die Bosnier befinden sich nach dieser Niederlage in einer schwierigen Lage auf dem Weg in die Playoffs. Im zweiten Aufeinandertreffen dieser Gruppe treffen die Nationalmannschaften von Mexiko und Südkorea aufeinander.

Kurzbericht und Aufstellungen:

Schweiz: Kobel, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Ryder (Vargas, 71), Ebisher (Sou, 71), Xhaka, Freuler, Ndoy, Embolo.

Bosnien und Herzegowina: Vasil, Dedic, Katic, Muharemovich, Kolashinac, Tahirovic, Memisevic, Alajbegovic (Mahmic, 90+1), Sunjic, Demirovic (Lukic, 86), Dzeko (Bajrateravic, 64).

Tore: Manzambi (74, 90), Vargas (84), Xhaka (90+7) — Mahmic (90+3).

Auswechslungen/Karten: Muharemovich (80).

Abschlussfazit der Zamin-Sportkommentatoren: Die Schweizer Nationalmannschaft zeigte einen disziplinierten Fußball auf europäischem Niveau und sicherte sich einen verdienten, deutlichen Sieg. Die Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina leistete bis zur 80. Minute tapferen Widerstand, doch die Rote Karte und die Unterzahl machten ihre Pläne zunichte. Murat Yakins Mannschaft hat einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht.

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