Die Gruppenspiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada haben ihre heiße Phase erreicht. Im zweiten Spieltag der Gruppe V empfing die kanadische Nationalmannschaft, einer der Gastgeber, vor den eigenen Fans den asiatischen Vertreter Katar. Die Partie im prachtvollen Stadion von Vancouver war von absoluter Dominanz der Gastgeber geprägt und entwickelte sich zu einer regelrechten Tor-Show.

Die kanadischen Fußballer erzielten sechs antwortlose Tore und sicherten sich vorzeitig das Ticket für die Play-off-Runde. In dem intensiven Spiel erlitt Katar nicht nur eine hohe Niederlage, sondern hatte auch massive Probleme mit der Spieldisziplin.

Über den folgenden detaillierten Sportkalender und Spielbericht können Sie sich näher über die Situation in der Gruppe, die Torschützen und die vollständigen Aufstellungen informieren:

Situation in Gruppe V und Spieldetails

Gruppenführer (nach dem 2. Spieltag) Tore und Minuten Rote Karten (Katar) • Kanada — 4 Punkte (Play-offs gesichert)

• Schweiz — 4 Punkte

• Bosnien und Herzegowina — 1 Punkt

• Katar — 1 Punkt • 16': Cyle Larin (1:0)

• 29', 45+3', 90+2': Jonathan David (Hattrick)

• 64': Saliba (5:0)

• 75': Al Mannai (Eigentor, 6:0) • 33. Minute: Ahmed

• 53. Minute: Madibo

Jonathan Davids sensationeller Hattrick und Lopeteguis schwarze Nacht

Von Beginn an übte die kanadische Nationalmannschaft enormen Druck aus. Bereits in der 16. Minute eröffnete Cyle Larin den Tore und brachte die Gastgeber in Führung. Danach begann die eigentliche „Jonathan-David-Show“. Der talentierte Stürmer traf in der 29. Minute und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit präzise, wodurch das Ergebnis bereits zur Pause deutlich war. In den letzten Sekunden (90+2') erzielte er einen weiteren Treffer und stellte einen der ersten Hattricks der WM 2026 auf.

Für die katarische Nationalmannschaft unter dem bekannten spanischen Trainer Julen Lopetegui wurde der Abend zum Albtraum. Die Spieler konnten mit der Geschwindigkeit des Gegners nicht mithalten und griffen zu unsportlichen Mitteln. Infolgedessen wurde Ahmed in der 33. Minute und Madibo in der 53. Minute vom Platz gestellt. Dadurch musste Katar einen Großteil des Spiels in Unterzahl mit 9 Spielern bestreiten. Die unterlegenen Asiaten kassierten zwei weitere Treffer – ein Tor von Saliba und ein unglückliches Eigentor von Al Mannai besiegelten das Endergebnis von 6:0.

Gesamtsituation in der Gruppe

Zur Erinnerung: Zuvor hatte die Schweizer Nationalmannschaft einen souveränen 4:1-Sieg gegen Bosnien und Herzegowina errungen. Aktuell haben Kanada und die Schweiz jeweils 4 Punkte gesammelt und den Einzug in die nächste Runde fast sichergestellt. Bosnien und Katar haben mit jeweils einem Punkt ihre Chancen vor dem nächsten Spiel deutlich verringert.

Abschlussfazit der Zamin-Sportkommentatoren: Gastgeber Kanada hat der Welt gezeigt, wie man auf eigenem Boden Fußball spielt. Julen Lopeteguis Schützlinge mussten aufgrund eines totalen Disziplinverlusts eine beschämende Niederlage hinnehmen. Mit nur neun Spielern war es unmöglich, gegen den Mundial-Gastgeber zu bestehen. Kanada ist zu Recht in der nächsten Runde!

Vollständige Aufstellungen:

Kanada: Crepo, Johnston, de Fougerolles (Shaffelburg, 71), Cornelius (Bombito, 46), Lareyre, Buchanan (Sigur, 83), Koné (Saliba, 57), Eustáquio, Ahmed (Oluwaseyi, 71), Larin, David.

Katar: Abunada, Al Oui, Pedro, Huhi, Amin, Abdulsallom (Al Mannai, 46), Modibo, Laye, Edmilson (Fathi 46, Mendes 87), Afif (Al Husayn, 59), Abdurisag (Al Burayk, 34).

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