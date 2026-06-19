Mexiko besiegt Südkorea und sichert sich vorzeitigen Play-off-Einzug

Die in Nordamerika ausgetragene FIFA-Weltmeisterschaft 2026 fasziniert die Welt weiterhin mit ihren intensiven und dramatischen Begegnungen. Im Rahmen der 2. Runde der Gruppe A fand ein echtes Highlight statt: Mexiko und Südkorea, die beide nach dem ersten Spiel drei Punkte auf dem Konto hatten, traten gegeneinander an. In diesem hitzigen Aufeinandertreffen in Zapopan sicherten sich die Gastgeber einen knappen Sieg und lösten so vorzeitig das Ticket für die Play-offs als Gruppenerster.

Romos Goldtor und die starke Defensive der Gastgeber

Das Spiel begann mit vorsichtigen, aber temporeichen Offensivaktionen beider Teams. Obwohl die erste Halbzeit torlos blieb, war sie ein echtes taktisches Duell. Der Beginn der zweiten Halbzeit brachte das Glück für die lokalen Fans: In der 50. Minute traf der talentierte Mexikaner Romo mit einem präzisen Schuss zum 1:0 und brachte seine Mannschaft in Führung.

Trotz der Bemühungen der starken Vertreter aus Asien, allen voran Kapitän Son Heung-min und Lee Kang-in, den Ausgleich zu erzielen, ließen die stabile Abwehrkette Mexikos und die sicheren Paraden von Torhüter Ranxel keine Chance. So endete die Partie mit einem kleinen, aber äußerst wichtigen Sieg für Mexiko.

Gruppenlage: Mexiko auf dem Weg ins Viertelfinale

Nach diesem wichtigen Erfolg steigerte die mexikanische Nationalmannschaft ihre Punktzahl auf 6 und sicherte sich vorzeitig den ersten Platz in Gruppe A sowie den Einzug in die nächste Runde. Südkorea belegt mit 3 Punkten derzeit den zweiten Platz. Zur Erinnerung: Im zweiten Gruppenspiel trennten sich Tschechien und Südafrika 1:1 und teilten sich einen Punkt. Welches Team als Zweiter aus der Gruppe aufsteigt, wird in der letzten Runde entschieden.

Spielbericht und Aufstellungen:

Mexiko: Ranxel, Sanchez, Alvarez, Vasquez, Gallardo, Romo (Vargas, 71), Lira, Gutierrez (Pineda, 71), Alvarado (Reyes, 80), Quinones (Valera, 84), R. Jimenez (S. Jimenez, 80).

Südkorea: Kim Seung-gyu, Lee Heon-beom, Kim Min-jae, Lee Ki-hyuk, Seol Young-woo (Yang Hyun-jun, 71), Hwang In-beom, Shin Ho-beom (Cho Hyo-sun, 77), Kim Moon-hwan (Eom Ji-sung, 71), Lee Kang-in, Lee Jae-sung (Hwang Hee-chan, 57), Son Heung-min (Oh Hyeon-gyu, 57).

Verwarnungen: Lee Kang-in (4), Shin Ho-beom (58).

Tor: Romo (50).

Abschlussfazit der Zamin-Sportkommentatoren: Die mexikanische Nationalmannschaft zeigte auf eigenem Boden einen sehr disziplinierten und souveränen Fußball und verdiente sich den Gruppensieg. Trotz der Niederlage hat Südkorea immer noch die besten Chancen auf den Einzug in die nächste Runde. In der letzten Runde erwartet die Asiaten ein echtes Entscheidungsspiel gegen Südafrika. Der Kampf wird immer spannender!

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