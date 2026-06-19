Ansu Fatis unerwarteter Schritt: Ehemaliger Barcelona-Star beginnt Musikkarriere

Ansu Fati, ein Absolvent der Barcelona-Akademie, der derzeit für Monaco spielt, hat die Fußballwelt überrascht und den Schritt in die professionelle Musikwelt gewagt. Der 23-jährige Stürmer hat offiziell seine Debütsingle „Sea como sea“ veröffentlicht. Damit ist er der erste La Masia-Absolvent, der einen unabhängigen kommerziellen Track veröffentlicht hat. Laut Goal.com berichtet die Seite.

Laut Goal.com hat Fati für dieses Projekt einen globalen Vertriebsvertrag mit Music Brokers unterzeichnet, einem Tochterunternehmen von Sony Music. Der zwei Minuten und fünfzehn Sekunden lange Track vereint Rhythmen aus Afrobeats, Reggaeton und Amapiano. Dies ist nicht nur ein vorübergehendes Interesse, sondern das Ergebnis langjähriger Arbeit des Fußballers.

Vom Verletzungspech zur Kunst

Berichten zufolge entwickelte sich Ansu Fatis Interesse an der Musik während eines langen Rehabilitationsprozesses nach einer schweren Knieverletzung im Jahr 2020. Der Fußballer arbeitete heimlich in professionellen Aufnahmestudios in Nizza zusammen mit dem renommierten Produzenten Gambinoalaprod und dem ehemaligen französischen Nationalspieler Paul Pogba.

Die Projektleitung betont, dass diese Initiative kein bloßer PR-Gag sei. Laut Federico Scialabba, CEO von Music Brokers, entspricht Fati nicht dem Stereotyp eines „singenden Fußballers“. Im Gegenteil, er präsentiert sich als echter Künstler, der seine Gesangsfähigkeiten und sein Songwriting über Jahre hinweg in Privatstunden perfektioniert hat.

Das Interesse von Stars an Musik ist im modernen Fußball nichts Neues. Zuvor baute der Barcelona-Torhüter Jose Pinto eine erfolgreiche Produzentenkarriere auf, während Stars wie Memphis Depay und Neymar Millionen von Streams sammelten. Fatis Song handelt lyrisch von romantischer Entschlossenheit und dem Drang zum Sieg, was auch die Ambitionen des Fußballers auf dem Platz widerspiegelt.

Neuer Vertrag bei Monaco

Trotz seines Musikdebüts bereitet sich Ansu Fati darauf vor, seinen Hauptfokus wieder auf den Profifußball zu richten. In der letzten Saison der französischen Liga war er erfolgreich und erzielte 11 Tore in 25 Spielen. Dieses Ergebnis hinterließ einen positiven Eindruck bei der Vereinsführung.

Jüngsten Informationen zufolge hat Monaco eine Einigung mit Barcelona über 11 Millionen Euro erzielt, um die Leihe des Stürmers permanent zu machen. Nun muss der Fußballer in der Saisonvorbereitung beweisen, wie er seine zwei professionellen Karrieren — Fußball und Musik — in Einklang bringt.