Historischer Erfolg: Nationalmannschaft von Curaçao schafft es ins Guinness-Buch der Rekorde

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Historischer Erfolg: Nationalmannschaft von Curaçao schafft es ins Guinness-Buch der Rekorde

Die Weltmeisterschaft 2026 bringt nicht nur hohe Ergebnisse und hitzige Duelle, sondern auch Ereignisse, die die Fußballgeschichte grundlegend umschreiben. Die Nationalmannschaft von Curaçao, einer der überraschendsten und interessantesten Debütanten des Turniers, ist offiziell ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen worden . Dies teilte der Pressedienst des lokalen Fußballverbandes des Inselstaates mit.

Dieser kleine Staat aus dem Karibischen Raum hat einen absolut einzigartigen und beispiellosen Wert in der Geschichte der Weltmeisterschaften aufgestellt.

Absoluter Bevölkerungsrekord: Island wurde vom Thron gestoßen

Die Aufnahme von Curaçao in das Guinness-Buch der Rekorde erfolgte, weil sie als das Land mit der geringsten Einwohnerzahl erkannt wurden, das sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat und daran teilnimmt.

  • Bevölkerung von Curaçao: In diesem Inselstaat im Atlantischen Ozean leben lediglich 156.115 Einwohner .

  • Bedeutung des Rekords: Dies ist der niedrigste Wert unter allen Nationen, die jemals an einer Weltmeisterschaft teilgenommen haben. Damit übertrifft Curaçao Island deutlich, das zuvor bei der WM 2018 mit etwa 330.000 Einwohnern den Rekord hielt.

Harter Start und wichtige Chancen vor ihnen

Zur Erinnerung: Das Debütspiel bei der WM 2026 verlief für die Nationalmannschaft von Curaçao, oft als „Mini-Niederlande“ bezeichnet, sehr schwierig. Deutschland, einer der Favoriten des Turniers, besiegte sie mit 7:1. Dennoch wurde bereits das Erzielen eines Tores bei der Weltmeisterschaft zu einem großen Fest für die Vertreter des kleinen Inselstaates.

Nun bereiten sich die Guinness-Rekordhalter auf ihr zweites Spiel vor.

Ankündigung des nächsten Spiels:

Im Rahmen des zweiten Gruppenspiels trifft die Nationalmannschaft von Curaçao auf den unangenehmen lateinamerikanischen Gegner Ecuador . Die Partie beginnt am Morgen des 21. Juni Taschkent-Zeit.

Abschlussfazit der Sportanalysten:

Dass ein Land wie Curaçao, dessen Bevölkerung nicht einmal die Größe eines kleinen Stadtbezirks von Taschkent erreicht, zu den 48 besten Teams der Welt gehört und bei der WM spielt, beweist erneut, wie global und voller Wunder der Fußball ist. Auch wenn sie eine schmerzhafte Niederlage gegen Deutschland hinnehmen mussten, haben sie sich bereits mit goldenen Buchstaben in die Geschichte ihres Landes eingeschrieben. Wir erwarten einen weiteren kämpferischen Auftritt im Spiel gegen Ecuador!

Verfolgen Sie mit uns die heißesten Berichte, Rekorde und exklusiven Nachrichten der Weltmeisterschaft von jenseits des Ozeans!

CuraçaoIslandDeutschlandEcuadorGuinness
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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