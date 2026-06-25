Cubarsí träumt von einem WM-Finale gegen Messi

Der spanische Nationalspieler und Barcelona-Verteidiger Pau Cubarsí erklärte, dass es einer seiner größten Träume sei, in einem Weltmeisterschaftsfinale gegen Lionel Messi anzutreten.

Der argentinische Star hat viele Jahre lang das Trikot des FC Barcelona getragen und wurde zu einem der größten Spieler in der Geschichte des Vereins. Für Cubarsí ist Messi seit seiner Kindheit ein Idol und Vorbild.

"In einem WM-Finale gegen Messi zu spielen, wäre ein wahrer Traum. Zunächst einmal würde das bedeuten, dass ich in einem Finale stehe. Das heißt, ich hätte die Chance, um den Weltmeistertitel zu kämpfen.

Wenn der Gegner Messi ist, wäre das die Erfüllung meiner Kindheitsträume", sagte Cubarsí.

Der junge Verteidiger betonte, dass der argentinische Fußballer auch in seiner Familie einen besonderen Stellenwert einnimmt.

"Natürlich ist Messi mein Idol. Unsere ganze Familie war Fan des FC Barcelona. Ich bin damit aufgewachsen, ihn als unseren Helden und unser Vorbild zu sehen. Ich würde ihn sehr gerne persönlich kennenlernen", sagte der spanische Fußballer.

Cubarsí wurde auch nach den Chancen Spaniens gefragt, gegen ein von Messi angeführtes Argentinien zu gewinnen.

"Das ist das klare Ziel, das wir verfolgen. Wir arbeiten genau auf diesen Weg hin", antwortete der Barcelona-Verteidiger.

Sollten Spanien und Argentinien also im Finale aufeinandertreffen, hätte Cubarsí die Möglichkeit, nicht nur um den Titel zu kämpfen, sondern auch gegen sein Kindheitsidol zu spielen.