Cubarsí träumt von einem WM-Finale gegen Messi

·12·Sport
Cubarsí träumt von einem WM-Finale gegen Messi

Der spanische Nationalspieler und Barcelona-Verteidiger Pau Cubarsí erklärte, dass es einer seiner größten Träume sei, in einem Weltmeisterschaftsfinale gegen Lionel Messi anzutreten.

Der argentinische Star hat viele Jahre lang das Trikot des FC Barcelona getragen und wurde zu einem der größten Spieler in der Geschichte des Vereins. Für Cubarsí ist Messi seit seiner Kindheit ein Idol und Vorbild.

"In einem WM-Finale gegen Messi zu spielen, wäre ein wahrer Traum. Zunächst einmal würde das bedeuten, dass ich in einem Finale stehe. Das heißt, ich hätte die Chance, um den Weltmeistertitel zu kämpfen.

Wenn der Gegner Messi ist, wäre das die Erfüllung meiner Kindheitsträume", sagte Cubarsí.

Der junge Verteidiger betonte, dass der argentinische Fußballer auch in seiner Familie einen besonderen Stellenwert einnimmt.

"Natürlich ist Messi mein Idol. Unsere ganze Familie war Fan des FC Barcelona. Ich bin damit aufgewachsen, ihn als unseren Helden und unser Vorbild zu sehen. Ich würde ihn sehr gerne persönlich kennenlernen", sagte der spanische Fußballer.

Cubarsí wurde auch nach den Chancen Spaniens gefragt, gegen ein von Messi angeführtes Argentinien zu gewinnen.

"Das ist das klare Ziel, das wir verfolgen. Wir arbeiten genau auf diesen Weg hin", antwortete der Barcelona-Verteidiger.

Sollten Spanien und Argentinien also im Finale aufeinandertreffen, hätte Cubarsí die Möglichkeit, nicht nur um den Titel zu kämpfen, sondern auch gegen sein Kindheitsidol zu spielen.

Pau CubarsíLionel MessiBarcelonaSpanienArgentinien
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Georgina verrät Ronaldos Geheimnis: „Er könnte bis 50 spielen“Georgina verrät Ronaldos Geheimnis: „Er könnte bis 50 spielen“Heute, 23:08Mourinho fordert zwei weitere Transfers vom Real Madrid ManagementMourinho fordert zwei weitere Transfers vom Real Madrid ManagementHeute, 22:43José Mourinho enthüllt, warum er bei Tottenham gefeuert wurde: Das Geheimnis um Son und das FinaleJosé Mourinho enthüllt, warum er bei Tottenham gefeuert wurde: Das Geheimnis um Son und das FinaleHeute, 22:38Pedri äußert sich zum möglichen Wechsel von Julian Alvarez zum FC BarcelonaPedri äußert sich zum möglichen Wechsel von Julian Alvarez zum FC BarcelonaHeute, 22:37Play-off-Revolution: FIFA plant Änderung der ElfmeterregelnPlay-off-Revolution: FIFA plant Änderung der ElfmeterregelnHeute, 22:37Transfer-Bombe: Fenerbahçe will 3 Stars und Millionen für Shomurodov bieten!Transfer-Bombe: Fenerbahçe will 3 Stars und Millionen für Shomurodov bieten!Heute, 22:37
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan