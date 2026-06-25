Nicky Butt enthüllt Wahrheiten über Cristiano Ronaldo: Was für ein Mensch ist er wirklich?

Die Manchester United-Legende Nicky Butt hat Aspekte seines ehemaligen Teamkollegen Cristiano Ronaldo enthüllt, die vielen unbekannt sind. Seinen Worten zufolge gibt es einen großen Unterschied zwischen dem öffentlichen Image des portugiesischen Stars und seinem tatsächlichen Verhalten in der Kabine. Butt beschrieb Ronaldo als einen äußerst aufrichtigen Menschen, der ein teamorientiertes Umfeld liebt. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut Nicky Butt, einem Mitglied der "Class of '92", sind viele Menschen vom legendären Status Ronaldos eingeschüchtert und trauen sich nicht, mit ihm in Kontakt zu treten. Dies erweckt von außen den Anschein, als würde sich der Fußballer über andere erheben. In Wirklichkeit ist Cristiano ein Typ, der gerne Witze macht und sich immer aktiv an Teamgesprächen beteiligt.

In einem Interview mit Paddy Power sagte Butt: "Cristiano ist eigentlich ein sehr angenehmer und fröhlicher Mensch. Obwohl er Milliardär und ein Weltstar ist, ist er offen für einfache Kommunikation. Das Problem liegt nicht bei ihm, sondern bei den anderen Menschen — sie distanzieren sich von Ronaldo, weil sie von seiner Größe überwältigt sind".

Arbeit auf dem Platz und Kritik

In den letzten Jahren wurde Ronaldo oft beschuldigt, zu wenig auf dem Platz zu laufen und die Defensive nicht zu unterstützen. Nicky Butt erklärte dies jedoch nicht als Faulheit, sondern als die richtige Energieverteilung eines erfahrenen Fußballers. In dieser Hinsicht verglich er den portugiesischen Stürmer mit seinem ewigen Rivalen Lionel Messi.

"Er ist ein sehr guter Teamplayer. Es mag so aussehen, als würde er auf dem Platz nur herumstehen, aber Lionel Messi macht es genauso. Wenn sie ein bestimmtes Alter und Niveau erreichen, sparen sie all ihre Kraft für die Tore auf. Wenn es im Team nicht läuft, wird er als Problem bezeichnet, aber wenn das Team den Ball hat, ist er immer noch die größte Gefahr der Welt", fügte der ehemalige Mittelfeldspieler hinzu.

Die Kritik an Ronaldos Spiel verstärkte sich insbesondere während der Qualifikation für die WM 2026. Nach einem Unentschieden gegen DR Kongo forderten viele Experten, ihn auf die Ersatzbank zu setzen. Doch der 41-jährige Stürmer bewies in der Partie gegen die Nationalmannschaft von Usbekistan (5:0) mit einem Doppelpack, dass er immer noch in Topform ist.

Nach diesem Spiel verteidigte eine weitere Manchester United-Legende, Rio Ferdinand, Ronaldo in den sozialen Netzwerken. Ferdinand betonte, dass es unlogisch sei, an dem einzigen Menschen zu zweifeln, der in sechs Weltmeisterschaften getroffen hat und auf dem Weg zu 1.000 Toren ist. Laut Goal.com hat Cristiano Ronaldo mit diesen Ergebnissen den großen Eusebio überholt und ist zum besten Torschützen in der Geschichte Portugals geworden.