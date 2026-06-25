Zwei ungewöhnliche Planeten entdeckt, die Wissenschaftler in Erstaunen versetzten

Wissenschaftler haben zwei massiven Exoplaneten identifiziert, die zu den seltsamsten des Universums zählen. Interessanterweise wurde festgestellt, dass ihre Dichte geringer ist als die von Zuckerwatte, obwohl ihre Größe der des Jupiters entspricht oder diese sogar übertrifft.

Diese von den Forschern als „Super-Puffs“ bezeichneten Planeten gelten als die leichtesten großen Exoplaneten, die bisher entdeckt wurden. George Dransfield, ein Wissenschaftler der Universität Oxford, der die Studie leitete, merkte an, dass die Dichte dieser Himmelskörper so gering ist, dass sie sogar mit Rasierschaum verglichen werden kann.

Wissenschaftler glauben, dass diese ungewöhnlichen Planeten hauptsächlich aus Wasserstoff- und Heliumgas bestehen. Sie wurden durch den TESS-Satelliten der NASA entdeckt und befinden sich etwa 1.110 Lichtjahre von der Erde entfernt, was einer Distanz von fast 10 Billionen Kilometern entspricht.

Berichten zufolge umkreisen diese beiden Planeten einen Stern im Sternbild „Fliegender Fisch“ am südlichen Himmel. Zum Vergleich: Die Dichte des Jupiters ist etwa 35-mal höher als die dieser Planeten.

Unter den fast 6.300 Exoplaneten, die bisher in den NASA-Katalog aufgenommen wurden, gibt es weniger als 40 Planeten vom Typ „Super-Puff“. Daher stufen Wissenschaftler sie als sehr seltene Himmelskörper ein.

Experten vermuten, dass solche Planeten in gasreichen Umgebungen um neu entstehende Sterne entstehen und im Laufe der Zeit einen Teil ihrer Materie verlieren. Die Wissenschaftler planen, ihre chemische Zusammensetzung künftig mit dem James-Webb-Weltraumteleskop der NASA genauer zu untersuchen.

Die Forscher betonen, dass die Untersuchung solch ungewöhnlicher und seltener Planeten dazu beiträgt, die Entstehung des Universums besser zu verstehen und die Erkenntnisse über den Platz des Menschen im Kosmos zu erweitern.