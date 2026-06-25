Zwei ungewöhnliche Planeten entdeckt, die Wissenschaftler in Erstaunen versetzten

·61·Welt
Zwei ungewöhnliche Planeten entdeckt, die Wissenschaftler in Erstaunen versetzten

Wissenschaftler haben zwei massiven Exoplaneten identifiziert, die zu den seltsamsten des Universums zählen. Interessanterweise wurde festgestellt, dass ihre Dichte geringer ist als die von Zuckerwatte, obwohl ihre Größe der des Jupiters entspricht oder diese sogar übertrifft.

Diese von den Forschern als „Super-Puffs“ bezeichneten Planeten gelten als die leichtesten großen Exoplaneten, die bisher entdeckt wurden. George Dransfield, ein Wissenschaftler der Universität Oxford, der die Studie leitete, merkte an, dass die Dichte dieser Himmelskörper so gering ist, dass sie sogar mit Rasierschaum verglichen werden kann.

Wissenschaftler glauben, dass diese ungewöhnlichen Planeten hauptsächlich aus Wasserstoff- und Heliumgas bestehen. Sie wurden durch den TESS-Satelliten der NASA entdeckt und befinden sich etwa 1.110 Lichtjahre von der Erde entfernt, was einer Distanz von fast 10 Billionen Kilometern entspricht.

Berichten zufolge umkreisen diese beiden Planeten einen Stern im Sternbild „Fliegender Fisch“ am südlichen Himmel. Zum Vergleich: Die Dichte des Jupiters ist etwa 35-mal höher als die dieser Planeten.

Unter den fast 6.300 Exoplaneten, die bisher in den NASA-Katalog aufgenommen wurden, gibt es weniger als 40 Planeten vom Typ „Super-Puff“. Daher stufen Wissenschaftler sie als sehr seltene Himmelskörper ein.

Experten vermuten, dass solche Planeten in gasreichen Umgebungen um neu entstehende Sterne entstehen und im Laufe der Zeit einen Teil ihrer Materie verlieren. Die Wissenschaftler planen, ihre chemische Zusammensetzung künftig mit dem James-Webb-Weltraumteleskop der NASA genauer zu untersuchen.

Die Forscher betonen, dass die Untersuchung solch ungewöhnlicher und seltener Planeten dazu beiträgt, die Entstehung des Universums besser zu verstehen und die Erkenntnisse über den Platz des Menschen im Kosmos zu erweitern.

George DransfieldUniversität OxfordNASATESSJames-Webb-Weltraumteleskop
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Starkes Erdbeben verursacht weitreichende Zerstörungen in VenezuelaStarkes Erdbeben verursacht weitreichende Zerstörungen in VenezuelaGestern, 23:41Todesstrafe erneut für ehemaligen südkoreanischen Präsidenten gefordertTodesstrafe erneut für ehemaligen südkoreanischen Präsidenten gefordertGestern, 23:07Starker Murenabgang reißt Auto in Kirgisistan mit: 6 ToteStarker Murenabgang reißt Auto in Kirgisistan mit: 6 ToteGestern, 23:04Besondere Geschenke für am 23. Juni in Kasachstan geborene BabysBesondere Geschenke für am 23. Juni in Kasachstan geborene BabysGestern, 21:07Trump ändert seine Meinung über Selenskyj: „Er ist ein mutiger Mann“Trump ändert seine Meinung über Selenskyj: „Er ist ein mutiger Mann“Gestern, 19:31Ermittlungen gegen Café eines usbekischen Unternehmers in den USAErmittlungen gegen Café eines usbekischen Unternehmers in den USAGestern, 19:20
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Krähen „treten in den Job“: Straßenreinigung gegen Belohnung
Krähen „treten in den Job“: Straßenreinigung gegen Belohnung