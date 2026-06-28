WM 2026: Usbekistan nach Niederlage gegen DR Kongo ausgeschieden

Die letzten Spiele der Gruppe K bei der FIFA-Weltmeisterschaft sind beendet. Die usbekische Nationalmannschaft erlitt eine schmerzhafte Niederlage im entscheidenden Spiel gegen die DR Kongo und beendet damit ihre Teilnahme am Turnier. Im anderen Gruppenspiel gab es ein überraschendes Ergebnis.

DR Kongo gegen Usbekistan: Frühe Führung reicht nicht aus

Das Spiel begann für unsere Auswahl hervorragend. Eldor Shomurodov erzielte bereits in der 10. Minute den Führungstreffer und weckte Hoffnungen bei den Fans, doch in der zweiten Halbzeit übernahmen die Afrikaner vollständig die Kontrolle.

In der 68. Minute verwandelte Yoane Wissa einen Elfmeter zum Ausgleich. Kurz darauf brachte der eingewechselte Mayele den Kongo in Führung. In der Nachspielzeit schnürte Wissa seinen Doppelpack und setzte den Schlusspunkt zum 3:1. Unser Team beendet die WM 2026 punktlos auf dem letzten Tabellenplatz.

WM 2026. Gruppe K. 3. Spieltag DR Kongo 3:1 Usbekistan Tore: Mayele (78), Wissa (68 Elfmeter, 90+1) — Shomurodov (10).

Kolumbien gegen Portugal: Remis im Spitzenspiel

Im parallelen Spitzenspiel der Gruppe trafen Kolumbien und Portugal aufeinander. Trotz Stars wie Cristiano Ronaldo und Luis Díaz auf dem Platz blieb das Spiel torlos — 0:0. Dieses Ergebnis sicherte beiden Mannschaften den Einzug in die K.o.-Phase.

Abschlusstabelle der Gruppe K

Nach dem letzten Spieltag sieht die Tabelle der Gruppe wie folgt aus. Kolumbien, Portugal und die DR Kongo haben die nächste Runde erreicht:

Nr. Mannschaften Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Torverhältnis Punkte 1 Kolumbien 3 2 1 0 4:1 7 2 Portugal 3 1 2 0 6:1 5 3 DR Kongo 3 1 1 1 4:3 4 4 Usbekistan 3 0 0 3 2:11 0

Aufstellungen und Auswechslungen:

DR Kongo: Mpasi, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbuku (Elia, 73), Moutoussamy (Bongonda, 73), Tshibola (Mukau, 73), Sadiki, Bakambu (Mayele, 51), Wissa, Mbemba, Masuaku.

Usbekistan: Nematov, Khusanov, Alijonov, Ashurmatov, Mozgovoy (Iskanderov, 82), Shukurov (Ganiev, 59), Nasrullaev, Khamdamov (Khamrobekov, 59), Urozov (Sergeev, 82), Fayzullaev (Urunov, 73), Shomurodov.

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