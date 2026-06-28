Boeing und DARPA bereiten Luftfahrtrevolution vor: X-65 Flugzeug hebt ab

Traditionelle Steuerungssysteme, die in der Welt der Luftfahrt seit Jahrzehnten unverändert geblieben sind, werden voraussichtlich durch eine völlig neue Technologie ersetzt. Spezialisten von Aurora Flight Sciences, einem Tochterunternehmen von Boeing, haben in Zusammenarbeit mit der DARPA mit der Installation der Flügel am experimentellen unbemannten X-65-Fluggerät begonnen. Dieses Projekt könnte die Art und Weise, wie Flugzeuge in der Luft manövrieren, grundlegend verändern. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Hauptziel des X-65-Projekts ist die Erprobung der sogenannten Active Flow Control (AFC)-Technologie zur aktiven Strömungssteuerung. Laut ixbt.com ermöglicht dieses System die Steuerung des Flugzeugs ohne traditionelle mechanische Teile wie Querruder, Landeklappen oder Seitenruder. Diese Lösung wird als fundamentaler Wendepunkt in der Luftfahrttechnik erwartet.

Steuerung durch Luftstrom

Das Funktionsprinzip der neuen Technologie ist äußerst interessant: Über 14 spezielle Düsen, die an den Flügeln des Flugzeugs installiert sind, wird komprimierte Luft ausgestoßen. Diese Ströme verändern den aerodynamischen Druck um das Flugzeug und dienen der Steuerung der Richtung. Dies reduziert oder eliminiert die Notwendigkeit beweglicher mechanischer Teile vollständig.

In den ersten Testphasen behält die X-65 ihre traditionellen Steuerflächen bei. Dies ermöglicht es den Ingenieuren, das neue AFC-System mit klassischen Methoden zu vergleichen und seine Effektivität in Echtzeit zu bewerten. Später ist geplant, dass das Flugzeug ausschließlich mithilfe von Luftströmen fliegt.

Technische Daten und Zukunft des Projekts

Das unbemannte X-65-Fluggerät besitzt ein einzigartiges Design: Es hat eine Rautenflügel-Konfiguration (diamond-wing) und ist mit zwei vertikalen Leitwerken sowie einem Strahltriebwerk ausgestattet. Die technischen Parameter des Geräts sind wie folgt:

Spannweite: ca. 9 Meter;

Maximales Startgewicht: 3,2 Tonnen;

Anzahl der Steuerdüsen: 14.

Das Projekt wird seit 2020 entwickelt und aktiv vom US-Verteidigungsministerium finanziert. Insbesondere wurden im Geschäftsjahr 2024 Mittel in Höhe von 63 Millionen Dollar für dieses Programm bereitgestellt. Obwohl sich die Termine leicht verschoben haben, streben die Spezialisten die ersten Flugtests für 2027 an.

Der Verzicht auf bewegliche Teile reduziert das Gesamtgewicht des Flugzeugs erheblich und verbessert seine Aerodynamik. Zudem vereinfacht das Fehlen komplexer mechanischer Systeme die Wartung und erhöht die Zuverlässigkeit der Konstruktion. Wenn die X-65-Tests erfolgreich abgeschlossen werden, könnten wir in Zukunft nicht nur in der militärischen, sondern auch in der zivilen Luftfahrt Flugzeuge sehen, die keine mechanischen Klappen mehr benötigen.