Harbin Xinguang stellt kompaktes Lasersystem vor, das Drohnen in Sekunden zerstört

In der Welt der modernen Militärtechnologie ist die Bekämpfung von Drohnen zu einer der vorrangigen Richtungen geworden. Das chinesische Unternehmen Harbin Xinguang Optoelectronics hat in dieser Hinsicht eine revolutionäre Lösung präsentiert — tragbare Lasersysteme der Lijian-Serie, die für den persönlichen Einsatz durch Soldaten konzipiert sind. Dieses Gerät unterscheidet sich durch seine Kompaktheit und hohe Effizienz grundlegend von traditionellen Luftabwehrsystemen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das bemerkenswerteste Merkmal des neuen Lasersystems ist sein Gewicht. Das Gerät wiegt nur 25 kg, was es einem einzelnen Soldaten ermöglicht, es zu transportieren und schnell in Gefechtsbereitschaft zu versetzen. Laut ixbt.com ist das System in der Lage, Ziele in geringer Höhe in einer Entfernung von bis zu 500 Metern zu erkennen und zu zerstören. Solche Kennzahlen sind in städtischen Gebieten oder beim Schutz strategischer Objekte sehr nützlich.

Geschwindigkeits- und Effizienzkennzahlen

Das Lijian-System benötigt eine erstaunlich kurze Zeit, um ein Ziel zu erfassen und es vollständig außer Gefecht zu setzen. Nur 4 Sekunden genügen, um die Hauptstrom- und Steuerungsteile einer anfliegenden Drohne zu zerstören. Zudem beträgt die Abkühlzeit des Systems weniger als 5 Sekunden. Das bedeutet, dass ein einzelnes Gerät theoretisch bis zu 10 verschiedene Ziele in geringer Höhe innerhalb einer Minute eliminieren kann.

Wenn mehrere solcher Systeme in ein einziges Netzwerk integriert werden, steigt ihre Effektivität geometrisch. Die Hersteller betonen, dass dieses Produkt bereits umfassende Tests durchlaufen hat und derzeit an einigen Militärflugplätzen zur Luftabwehr in geringer Höhe eingesetzt wird. Dies belegt, dass die Technologie nicht nur ein Konzept, sondern eine einsatzbereite Kampfeinheit ist.

AI und automatisierte Steuerung

Ein weiteres besonderes Merkmal des Systems ist sein intelligentes Potenzial. Mithilfe eines integrierten AI-Moduls kann das Gerät Ziele unabhängig erkennen. Es kann zudem mit Signalen externer Radarstationen zusammenarbeiten, um alle in die Schusszone eintretenden Drohnen automatisch zu verfolgen und zu erfassen.

Somit ist Lijian nicht nur eine einfache Laserwaffe, sondern ein Terminalknoten, der an ein globales Luftabwehrsystem angeschlossen werden kann. Nachdem das Radar ein Ziel erkannt hat, erfolgt der gesamte Prozess — von der Identifizierung bis zur Zielerfassung — autonom. Vom Operator wird lediglich die Bestätigung des letzten Schritts, nämlich das Öffnen des Feuers, verlangt.

Auch wirtschaftlich ist diese Technologie sehr attraktiv. Der Preis für ein Set liegt bei etwa 2 Millionen Yuan (rund 300 Tausend Dollar). Auf den ersten Blick mag dies teuer erscheinen, doch die Betriebskosten sind wesentlich geringer als bei traditionellen Raketen- oder Flugabwehrsystemen. Die Verwendung eines Lasers anstelle teurer Raketen zur Zerstörung billiger Ziele wie Drohnen ermöglicht erhebliche Einsparungen im Militärbudget.