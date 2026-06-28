Usbekistan verpasst Chance im letzten Spiel gegen DR Kongo

Die usbekische Nationalmannschaft unterlag der Demokratischen Republik Kongo im dritten Spieltag der Gruppe K der Weltmeisterschaftsqualifikation 2026 mit 1:3. Eldor Shomurodov erzielte das einzige Tor für Usbekistan in der Partie im Stadion von Atlanta.

Shomurodov ging in der 10. Minute in Führung und brachte unser Nationalteam in Front. In der zweiten Halbzeit drehte DR Kongo jedoch das Spiel. Yoane Wissa glich in der 68. Minute aus, und Ibrahim Mbate brachte sein Team in der 76. Minute in Führung. In der 91. Minute erzielte Wissa seinen zweiten Treffer zum Endstand.

In der Statistik war DR Kongo überlegen. Die afrikanische Mannschaft gab 19 Torschüsse ab, davon vier auf das Tor. Usbekistan kam auf drei Schüsse, wovon einer das Tor traf.

Der Ballbesitz betrug 58 % für DR Kongo und 42 % für Usbekistan. Die kongolesischen Spieler absolvierten 473 Pässe mit einer Genauigkeit von 86 %. Usbekistan spielte 350 Pässe mit einer Quote von 76 %.

Usbekistan beging mehr Fouls. Unsere Nationalmannschaft pfiff 15 Mal auf Foulspiel, DR Kongo 6 Mal. Die kongolesischen Spieler erhielten drei Gelbe Karten, Usbekistan zwei. Es wurde keine Rote Karte gezeigt.

Bei den Eckbällen war Usbekistan mit 4:2 überlegen. DR Kongo hatte drei Abseitsstellungen, Usbekistan eine.

Nach Abschluss der Gruppenphase belegte Usbekistan mit null Punkten aus drei Niederlagen den vierten Platz. DR Kongo belegte mit vier Punkten den dritten Platz. Kolumbien wurde mit sieben Punkten Erster, Portugal mit fünf Punkten Zweiter.