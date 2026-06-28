Das entscheidendste und historischste Spiel der Gruppenphase der Weltmeisterschaft hat begonnen. Die erste Halbzeit der Begegnung zwischen DR Kongo und der usbekischen Nationalmannschaft am 3. Spieltag der Gruppe K ist beendet. Bisher ist auf dem Platz eine vollständige Dominanz unserer Vertreter zu beobachten.

Sardor betritt die Bühne: Schnelles Tor durch Shomurodov

Das Spiel begann mit aufeinanderfolgenden Angriffen unserer Vertreter. Bereits in der 10. Minute gelang es dem Kapitän und Anführer unserer Nationalmannschaft, Eldor Shomurodov einen Fehler der gegnerischen Verteidiger konsequent zu nutzen, präzise abzuschließen und den Spielstand zu eröffnen — 0:1!

Nach diesem Tor zeigten Fabio Cannavaros Schützlinge ein diszipliniertes Spiel und ließen dem Gegner kaum Möglichkeiten. Die erste Halbzeit endete mit einem kleinen, aber äußerst wichtigen Vorsprung unserer Vertreter.

WM 2026. 3. Spieltag (Halbzeitstand) DR Kongo — Usbekistan 0:1 Tor: Eldor Shomurodov (10)

Mannschaftsaufstellungen

Die Startformationen beider Nationalmannschaften, die die erste Halbzeit in hohem Tempo bestritten haben, sehen wie folgt aus:

DR Kongo – Mpasi, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbuku, Mutussami, Chipenga, Sadiki, Bakambu, Vissa, Mbemba, Masuaku.

Usbekistan – Ne’matov, Husanov, Alijonov, Ashurmatov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullayev, Hamdamov, O‘rozov, Fayzullayev, Shomurodov.

Wir wünschen unseren Landsleuten auch in der zweiten Halbzeit die gleiche Leidenschaft, ein schönes Spiel und hoffen, dass sie ihren ersten Sieg in der Geschichte der Weltmeisterschaften feiern. Vorwärts, Usbekistan!