Usbekistan gegen Kongo 2. Halbzeit beginnt: Tor durch Shomurodov (Video)

·277·Sport
Usbekistan gegen Kongo 2. Halbzeit beginnt: Tor durch Shomurodov (Video)

Das entscheidendste und historischste Spiel der Gruppenphase der Weltmeisterschaft hat begonnen. Die erste Halbzeit der Begegnung zwischen DR Kongo und der usbekischen Nationalmannschaft am 3. Spieltag der Gruppe K ist beendet. Bisher ist auf dem Platz eine vollständige Dominanz unserer Vertreter zu beobachten.

Sardor betritt die Bühne: Schnelles Tor durch Shomurodov

Das Spiel begann mit aufeinanderfolgenden Angriffen unserer Vertreter. Bereits in der 10. Minute gelang es dem Kapitän und Anführer unserer Nationalmannschaft, Eldor Shomurodov einen Fehler der gegnerischen Verteidiger konsequent zu nutzen, präzise abzuschließen und den Spielstand zu eröffnen — 0:1!

Nach diesem Tor zeigten Fabio Cannavaros Schützlinge ein diszipliniertes Spiel und ließen dem Gegner kaum Möglichkeiten. Die erste Halbzeit endete mit einem kleinen, aber äußerst wichtigen Vorsprung unserer Vertreter.

WM 2026. 3. Spieltag (Halbzeitstand) DR Kongo — Usbekistan 0:1 Tor: Eldor Shomurodov (10)

Mannschaftsaufstellungen

Die Startformationen beider Nationalmannschaften, die die erste Halbzeit in hohem Tempo bestritten haben, sehen wie folgt aus:

DR Kongo – Mpasi, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbuku, Mutussami, Chipenga, Sadiki, Bakambu, Vissa, Mbemba, Masuaku.
Usbekistan – Ne’matov, Husanov, Alijonov, Ashurmatov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullayev, Hamdamov, O‘rozov, Fayzullayev, Shomurodov.

Wir wünschen unseren Landsleuten auch in der zweiten Halbzeit die gleiche Leidenschaft, ein schönes Spiel und hoffen, dass sie ihren ersten Sieg in der Geschichte der Weltmeisterschaften feiern. Vorwärts, Usbekistan!

UsbekistanDR KongoEldor ShomurodovFabio Cannavaro
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Usbekistans verspätete „Antwort“ an Südkorea und IranUsbekistans verspätete „Antwort“ an Südkorea und IranHeute, 06:52Wie wurden die Spieler Usbekistans gegen DR Kongo bewertet?Wie wurden die Spieler Usbekistans gegen DR Kongo bewertet?Heute, 06:44DR Kongo übernimmt Spitzenplatz im Play-off-WettbewerbDR Kongo übernimmt Spitzenplatz im Play-off-WettbewerbHeute, 06:39Usbekistan verpasst Chance im letzten Spiel gegen DR KongoUsbekistan verpasst Chance im letzten Spiel gegen DR KongoHeute, 06:35WM 2026: Usbekistan nach Niederlage gegen DR Kongo ausgeschiedenWM 2026: Usbekistan nach Niederlage gegen DR Kongo ausgeschiedenHeute, 06:28WM 2026: Kroatien besiegt Ghana und zieht ins Play-off einWM 2026: Kroatien besiegt Ghana und zieht ins Play-off einHeute, 05:35
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier