Wie wurden die Spieler Usbekistans gegen DR Kongo bewertet?

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Wie wurden die Spieler Usbekistans gegen DR Kongo bewertet?

Die Bewertungen der Spieler der usbekischen Nationalmannschaft nach dem Spiel gegen die Demokratische Republik Kongo wurden bekannt gegeben. Laut dem Ranking erzielte Kapitän Eldor Shomurodov das beste Ergebnis für Usbekistan.

Shomurodov, der das einzige Tor für Usbekistan erzielte, erhielt eine Bewertung von 7,0. Die Leistung von Azizbek Mozgovoy wurde mit 6,9 bewertet. Sherzod Nasrullayev und Otabek Shukurov erhielten jeweils 6,7.

Bewertungen der Startelf:

• Eldor Shomurodov — 7,0
• Azizbek Mozgovoy — 6,9
• Sherzod Nasrullayev — 6,7
• Otabek Shukurov — 6,7
• Abbosbek Fayzullayev — 6,6
• Jasurbek Hamdamov — 6,5
• Rustam Ashurmatov — 6,5
• Xojiakbar Alijonov — 6,4
• Javohir O‘rozov — 6,3
• Abduvohid Ne’matov — 5,9
• Abduqodir Husanov — 5,8

Unter den eingewechselten Spielern erhielten Azizjon G‘aniyev und Igor Sergeyev jeweils 6,5. Jamshid Iskandarov wurde mit 6,3 bewertet, während Odiljon Hamrobekov und Oston O‘runov eine 6,2 erhielten.

Shomurodov war der einzige Spieler im Team, der die 7-Punkte-Marke erreichte. Die niedrigste Bewertung erhielt Abduqodir Husanov.

UsbekistanDR KongoEldor ShomurodovAzizbek MozgovoyAbduqodir Husanov
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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