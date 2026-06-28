Portugals potenzieller Weg ins Finale

Der potenzielle Weg der portugiesischen Nationalmannschaft in der K.-o.-Runde der Weltmeisterschaft steht fest. Das Team trifft im Sechzehntelfinale auf Kroatien.

Sollte Portugal diese Phase überstehen, kommt es im Achtelfinale zum Duell mit Spanien. Im Viertelfinale könnte der Gegner Marokko oder die Niederlande sein.

Falls Portugal das Halbfinale erreicht, wird ein Spiel gegen Frankreich oder Deutschland erwartet.

Portugals potenzieller Weg in der K.-o.-Runde:

• Sechzehntelfinale: Kroatien

• Achtelfinale: Spanien

• Viertelfinale: Marokko oder die Niederlande

• Halbfinale: Frankreich oder Deutschland