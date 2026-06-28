WM 2026: Harry Kane wird Englands bester Torschütze in der WM-Geschichte

England-Kapitän und Stürmer Harry Kane hat seinen Namen mit goldenen Buchstaben als bester Torschütze seines Landes in der Geschichte der Weltmeisterschaften verewigt. Dieser historische Erfolg gelang im 3. Gruppenspiel der WM 2026 gegen Panama in den USA.

Das Rekordtor und der historische Moment

In der 67. Minute der Partie traf Harry Kane zum 2:0 für sein Team. Dies war das 11. Tor in der Weltmeisterschaftskarriere des 31-jährigen Stürmers.

Damit übertrifft er den langjährigen Rekord von Gary Lineker. Der ehemalige legendäre Stürmer hatte insgesamt 10 Tore für die englische Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften erzielt.

Harry Kanes beispiellose Statistik für England

Harry Kane vertritt die englische Nationalmannschaft seit 2015. In dieser Zeit ist er:

in 117 Spielen zum Einsatz gekommen.

Mit diesem Ergebnis hat er seine Position nicht nur bei Weltmeisterschaften, sondern auch als bester Torschütze in der Geschichte der Nationalmannschaft gefestigt.

Zur Erinnerung: Harry Kane hatte zuvor bereits den Rekord von Wayne Rooney als erfolgreichster Torschütze der englischen Nationalmannschaft gebrochen. Dieser Erfolg bei der Mundial unterstreicht erneut seinen legendären Status.

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