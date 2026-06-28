DR Kongo übernimmt Spitzenplatz im Play-off-Wettbewerb

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DR Kongo übernimmt Spitzenplatz im Play-off-Wettbewerb

Die Demokratische Republik Kongo ist an die Spitze des Rankings der Nationalmannschaften aufgestiegen, die die Gruppenphase der Weltmeisterschaft auf dem dritten Platz beendet haben.

DR Kongo sammelte in drei Spielen vier Punkte mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage. Das Team erzielte vier Tore und ließ drei zu, was eine Tordifferenz von plus eins ergibt.

Schweden, Ghana und Ecuador sammelten ebenfalls vier Punkte. Aufgrund der Zusatzkriterien liegt DR Kongo jedoch vor ihnen. Bosnien und Herzegowina sowie Paraguay haben ebenfalls vier Punkte.

Derzeit qualifizieren die ersten sechs Plätze des Rankings für das Achtelsechzehntel-Finale der Play-offs. Da DR Kongo auf dem ersten Platz steht, bleibt die Chance auf den Aufstieg in die nächste Runde bestehen.

Senegal liegt mit drei Punkten auf dem siebten Platz, Iran auf dem achten und Südkorea auf dem neunten. Algerien hat in zwei Spielen drei Punkte gesammelt und belegt derzeit den zehnten Platz.

DR Kongo übernimmt Spitzenplatz im Play-off-Wettbewerb
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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