Cannavaro: „Die Spieler haben alles getan, was in ihrer Macht stand“

Fabio Cannavaro, Cheftrainer der Nationalmannschaft von Usbekistan, bewertete die Leistung seines Teams nach dem Spiel gegen die Demokratische Republik Kongo.

Er erklärte, dass Usbekistan in der ersten Halbzeit große Anstrengungen unternommen habe. Obwohl das Team physisch gut agierte, war auch der Gegner in dieser Hinsicht topfit.

„Wir wussten, dass es schwierig für uns wird, wenn wir den Ball nicht kontrollieren. Wir haben die erste Halbzeit gut begonnen und mehrere Chancen kreiert. In der zweiten Halbzeit begannen wir jedoch Fehler zu machen und kassierten daraufhin Gegentore“, sagte Cannavaro.

Der italienische Spezialist betonte, dass diese Weltmeisterschaft sowohl für ihn als auch für die Spieler eine große Erfahrung war. Seiner Meinung nach werden die Spiele des Turniers dem Team in Zukunft zusätzliche Motivation geben.

Cannavaro erwähnte zudem, dass er viel mit den Spielern kommuniziert habe. Er gab zu, dass er wusste, dass Spiele gegen starke Gegner in der Gruppenphase nicht einfach sein würden, verbarg jedoch nicht seine Enttäuschung über das Endergebnis.

„Wir haben Fehler gemacht. Aber ich werde mich nicht über die Spieler beschweren. Sie haben alles getan, was in ihrer Macht stand. Ich bin stolz auf sie“, sagte der Cheftrainer.