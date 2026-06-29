Der ehemalige Leeds United Verteidiger Matt Kilgallon hat der Vereinsführung geraten, Angebote für den Star der US-Nationalmannschaft Brenden Aaronson abzulehnen. In einem Interview mit Goal.com lobte Kilgallon die Leistung des amerikanischen offensiven Mittelfeldspielers in der letzten Saison und verglich ihn sogar mit dem legendären Lionel Messi. Dies berichtet Goal.com Nachrichten .

Brenden Aaronson wechselte 2022 für 25 Millionen Pfund zu Leeds. Seine Debütsaison verlief jedoch enttäuschend — das Team stieg aus der Premier League ab, und der Spieler erzielte lediglich ein Tor. Anschließend wurde er an Union Berlin in Deutschland ausgeliehen, was die Skepsis der Fans weiter verstärkte.

Ein Held, der das Vertrauen der Fans zurückgewann

Nachdem Aaronson in der Saison 2024-25 in der Championship erfolgreich war und dem Team half, in die Elite zurückzukehren, gewann er die Herzen der Fans durch seinen unermüdlichen Einsatz. Matt Kilgallon betonte, dass der Spieler nicht aufhörte, an sich zu arbeiten, und der Kritik mit seinen Leistungen auf dem Platz antwortete.

«In einem bestimmten Teil der Saison, besonders nach der Rückkehr in die Premier League, agierte er genau wie Lionel Messi. Sein Spiel war einfach erstaunlich, und er zwang alle Kritiker zur Anerkennung. Aaronson ist nicht nur talentiert, sondern ein Profi mit einem großartigen Charakter», sagt Kilgallon.

Derzeit läuft der Vertrag des 25-jährigen Spielers bei Leeds United noch ein Jahr. Obwohl sich die Parteien noch nicht auf einen neuen Vertrag geeinigt haben, betonen Experten die Wichtigkeit, ihn im Team zu behalten. Brenden Aaronson bleibt auch für das Trainerteam unter Daniel Farke eine der Schlüsselfiguren.

Kabinenatmosphäre und Zukunftspläne

Laut Kilgallon können zwar neue Spieler gekauft werden, um das Team zu verstärken, aber die Aufrechterhaltung einer gesunden Kabinenatmosphäre ist noch wichtiger. Fleißige und positive Spieler wie Brenden Aaronson spielen eine große Rolle bei der Sicherung des Teamzusammenhalts.

Derzeit bereitet sich Aaronson auf die Weltmeisterschaft in seinem Heimatland vor. Seine konstanten Leistungen in England sind auch den Trainern der US-Nationalmannschaft nicht entgangen. Die Vereinsführung von Leeds United muss nun im Sommer-Transferfenster eine endgültige Entscheidung treffen, ob sie ihn verkaufen oder einen neuen Vertrag anbieten.