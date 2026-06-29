Rocket Lab wird zum Weltraum-Giganten: Iridium für 8 Milliarden Dollar übernommen

Ein bedeutender Deal wurde auf dem Markt für Raumfahrt und Satellitentechnologie abgeschlossen. Der Trägerraketenhersteller Rocket Lab hat die Übernahme eines seiner Hauptkonkurrenten, des Satellitenbetreibers Iridium, angekündigt. Dieser strategische Schritt soll Rocket Lab von einem reinen Raketenstartunternehmen zu einem globalen Anbieter für umfassende Weltraumdienste machen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Gemäß den Bedingungen des Deals wird Rocket Lab Iridium-Aktien für 54 Dollar pro Stück erwerben. Damit wird der Gesamtwert des Unternehmens auf 8 Milliarden Dollar geschätzt. Obwohl die Transaktion noch nicht offiziell abgeschlossen ist, gilt sie als eines der größten Ereignisse der Raumfahrtindustrie in diesem Jahr. Mit dieser Übernahme will Rocket Lab seine Kapazitäten erheblich erweitern.

Serie von Übernahmen und strategische Expansion

Der Deal mit Iridium ist nicht die erste große Übernahme für Rocket Lab in diesem Jahr. Das Unternehmen verfolgt seit Jahresbeginn eine aggressive Expansionspolitik. Im Februar wurde ein Werk für Präzisionsbauteile übernommen, im April der Laserkommunikationsanbieter Mynaric und im Mai das Weltraumrobotik-Unternehmen Motiv in die Unternehmensstruktur integriert. Zudem wurde im vergangenen Jahr der Verteidigungsauftragnehmer Geost, ein Hersteller optischer Sensoren, gekauft.

Iridium ist nicht nur wegen seiner Dutzenden aktiven Satelliten im Orbit von Bedeutung, sondern auch wegen seiner wertvollen Frequenzspektren. Laut der Pressestelle von Rocket Lab plant das Unternehmen, auf Basis des Iridium-Netzwerks neue Arten von Weltraumdiensten einzuführen und unerschlossene Märkte zu erschließen. Dies verschafft einen wichtigen Wettbewerbsvorteil gegenüber Giganten wie SpaceX.

Konsolidierungsprozess auf dem Weltraummarkt

In den letzten Jahren ist die Fusion großer Unternehmen oder die Übernahme kleinerer Firmen im Bereich der Weltraumtechnologie zur Normalität geworden. So hat beispielsweise ViaSat Inmarsat übernommen, und Lockheed Martin hat in diesem Jahr den Hersteller Terran Orbital unter seine Kontrolle gebracht. Auch Amazon hat Globalstar für 11,6 Milliarden Dollar gekauft, um mit dem Starlink-Projekt von SpaceX zu konkurrieren.

Diese Vereinbarung zwischen Rocket Lab und Iridium ist auch für Entwicklungsländer von indirekter Bedeutung. Durch die Expansion des globalen Satellitenkommunikationsmarktes könnten sich die Internet- und Kommunikationsqualität in abgelegenen Regionen verbessern und die Dienstleistungspreise aufgrund des Wettbewerbs sinken. Rocket Lab bringt nun nicht nur Raketen ins All, sondern kontrolliert auch das System zur weltweiten Datenübertragung über die Geräte, die diese Raketen befördern.