Kirgisistan und Kasachstan einigen sich auf Grundstückstausch für 49 Jahre

Der Senat von Kasachstan hat ein Abkommen über den Austausch von Grundstücken und Immobilien für Botschaften und offizielle Residenzen der Botschafter in Astana und Bischkek auf Basis einer kostenlosen Nutzung für 49 Jahre genehmigt, berichtet Tengrinews.

Gemäß dem Abkommen stellen beide Staaten Grundstücke und Gebäude, die für den Betrieb diplomatischer Vertretungen erforderlich sind, zur gegenseitigen unentgeltlichen Nutzung zur Verfügung. Hauptziel des Dokuments ist es, die Aktivitäten der Botschaften unter komfortableren Bedingungen zu organisieren und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu stärken.

Im Rahmen des Deals erhält Kirgisistan in Astana ein 0,74 Hektar großes Grundstück für den Bau einer Botschaft sowie ein 1.267 Quadratmeter großes Cottage als Residenz des außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafters.

Im Gegenzug erhält Kasachstan in Bischkek ein 0,75 Hektar großes Grundstück für Botschaftsbedürfnisse sowie ein 531 Quadratmeter großes Cottage als Residenz für den Botschafter. Die an beide Objekte angrenzenden Flächen werden ebenfalls den diplomatischen Missionen überlassen.

Diese Immobilienobjekte und Grundstücke werden den Parteien auf Basis eines langfristigen Nutzungsrechts für einen Zeitraum von 49 Jahren zugewiesen.