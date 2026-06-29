Soyuz MS-29 Besatzung trifft in Baikonur ein: Letzte Flugvorbereitungen

·26·Technologie
Soyuz MS-29 Besatzung trifft in Baikonur ein: Letzte Flugvorbereitungen

Die Haupt- und Ersatzbesatzungsmitglieder der geplanten 75. Expedition zur Internationalen Raumstation (ISS) sind im Kosmodrom Baikonur eingetroffen. Nach Angaben des Gagarin-Kosmonautenausbildungszentrums, das zum staatlichen Konzern Roskosmos gehört, werden die Spezialisten nun die letzte Phase der Flugvorbereitung durchlaufen. Dies berichtet Ixbt.com Bericht heißt es.

Die Primärbesatzung, die im Rahmen dieser Mission ins All aufbricht, besteht aus den Roskosmos-Kosmonauten Pyotr Dubrov und Anna Kikina sowie dem NASA-Astronauten Anil Menon. Als Reserve trainieren Dmitriy Petelin, Konstantin Borisov und der NASA-Vertreter Deniz Burnham. Eine solche internationale Besatzung dient dazu, den Umfang der wissenschaftlichen Forschung auf der Station zu erweitern.

Entscheidende Phase der Vorbereitung

Die in Baikonur eingetroffenen Besatzungsmitglieder werden in Kürze einer Reihe komplexer Tests unterzogen. Insbesondere werden sie an Prozessen wie der Vertrautmachung mit den Systemen des Transportschiffs Soyuz MS-29, dem Anprobieren von Raumanzügen und der Überprüfung der Ladungsplatzierung im Schiff teilnehmen. Zudem werden die Kosmonauten spezielle Übungen fortsetzen, um sich an die Schwerelosigkeit anzupassen.

Bemerkenswert ist, dass diese Gruppe vor der Ankunft in Baikonur sehr strenge Prüfungen im Kosmonautenausbildungszentrum bestanden hat. Sie haben erfolgreich einen simulierten Flugtag (TPS) an den Simulatoren des russischen Segments der Internationalen Raumstation abgeschlossen und ihre Fähigkeiten im Umgang mit Notsituationen bewiesen.

Flugdatum und Bedeutung

Nach aktuellen Plänen ist der Start des Raumschiffs Soyuz MS-29 für den 14. Juli 2026 angesetzt. Diese Mission gilt als wichtig für den langfristigen Betrieb der ISS und die Durchführung neuer biologischer und technologischer Experimente im Weltraum. Das Kosmodrom Baikonur bereitet sich, getreu seinen historischen Traditionen, darauf vor, die nächste internationale Expedition ins All zu schicken.

Jeder Flug von diesem Kosmodrom aus, das in einer Region neben Usbekistan liegt, steigert auch das regionale technologische Interesse. Laut Ixbt.com werden die Gesundheit und der psychologische Zustand der Besatzung während ihres Aufenthalts in Baikonur ständig ärztlich überwacht. Dies ist die verantwortungsvollste Zeit vor dem Start in den Weltraum.

WeltraumBaikonurSoyuz MS-29RoskosmosNASA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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