Der Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft, Didier Deschamps, reagierte auf die Kritik an Kapitän Kylian Mbappe und sprach über den aktuellen Zustand und die Ziele des Stürmers. Der erfahrene Spezialist betonte, dass der Real Madrid-Star eine gewaltige Mission übernommen habe, um seinen nächsten Weltmeistertitel zu gewinnen, und seine gesamte Aufmerksamkeit nur auf den Sieg richte. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

Auf einer Pressekonferenz vor den entscheidenden Play-off-Phasen der Weltmeisterschaft verteidigte Deschamps seinen Kapitän. Im Gespräch über das bevorstehende Spiel gegen Schweden lobte der Trainer nicht nur Mbappes Können auf dem Platz, sondern auch seine Führungsqualitäten in der Kabine. Laut Goal.com erklärte Deschamps, dass die äußeren Wahrnehmungen des Spielers weit von der Realität entfernt seien.

In letzter Zeit hatten sich in den sozialen Netzwerken und Medien negative Meinungen über Mbappes spektakulären Abschied von PSG und seine Persönlichkeit gehäuft. Deschamps wies diese Behauptungen jedoch zurück und sagte, dass Kylian sowohl im Training als auch bei den körperlichen Vorbereitungsübungen ein Vorbild für alle sei. Seinen Worten zufolge hat der 27-jährige Stürmer seine Rolle als Kapitän voll und ganz verinnerlicht.

Äußeres Image und innere Realität

"Kylian weiß, wie man Tore schießt und wie man verteidigt. Ich habe vom ersten Tag an gesagt: Er ist auf einer besonderen Mission. Die Außenwahrnehmung entspricht kaum dem, wer er wirklich ist. Er gehört selbst bei den härtesten körperlichen Übungen zu den Besten und beweist so seine Professionalität", erklärte Deschamps.

Kylian Mbappe, der erfolgreichste Torschütze in der Geschichte der französischen Nationalmannschaft, zeigte auch im Spiel gegen Norwegen, dass er der technische und geistige Anführer ist. Nach Meinung des Trainers hat die Entwicklung des Spielers seit seinem Debüt 2018 nicht aufgehört. Er lebt mit dem ständigen Wunsch, Rekorde zu brechen und der beste Fußballer der Geschichte zu werden.

Deschamps ordnete Mbappe in die Kategorie der "Spieler einer außergewöhnlichen Klasse" ein. Er betonte, dass es ein großes Glück für das Land sei, dass ein solches Talent die Ehre der französischen Nationalmannschaft verteidige. Die mentale Stärke des Stürmers und seine Fähigkeit, selbst nach Fehlern nicht die Fassung zu verlieren, wurden als Hauptmerkmale hervorgehoben, die ihn von anderen unterscheiden.

Zur Erinnerung: Die französische Nationalmannschaft gilt im aktuellen Turnier als einer der Hauptfavoriten. Seit seinem Wechsel zu Real Madrid steht jede Bewegung von Mbappe im Zentrum der Aufmerksamkeit der weltweiten Fußballgemeinschaft. Auch Fußballfans in Usbekistan verfolgen die Spiele dieses Stars mit großem Interesse, da seine Teilnahme jedem Spiel einen besonderen Glanz verleiht.