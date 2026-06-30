Aston Villa setzt Rekord-Transferpreis für Morgan Rogers fest

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Aston Villa setzt Rekord-Transferpreis für Morgan Rogers fest

Morgan Rogers, eine der glanzvollsten Entdeckungen der aktuellen Premier-League-Saison, steht im Zentrum des Transfermarktes. Aston Villa hat den Preis für seinen führenden Mittelfeldspieler auf ein astronomisches Niveau gehoben, um ihn nicht zu verlieren. Die Vereinsführung fordert 130 Millionen Pfund für den Spieler, was ein neuer Transferrekord in der Geschichte des britischen Fußballs werden könnte. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut dem Telegraph wurde dieser Preis als Reaktion auf das Interesse der beiden Londoner Giganten — Arsenal und Chelsea — festgelegt. Sollte dieser Transfer zustande kommen, würde er den Rekord von 125 Millionen Pfund brechen, den Liverpool im letzten Sommer für Alexander Isak zahlte. Der 23-jährige Rogers ist derzeit mit der englischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft dabei, und sein Ansehen wächst von Tag zu Tag.

Faktoren, die die Preisgestaltung beeinflussen

Es gibt mehrere triftige Gründe, warum Aston Villa einen so hohen Preis verlangt. Erstens hat der jüngste Wechsel von Elliot Anderson für 116 Millionen Pfund zu Manchester City die Marktpreise drastisch in die Höhe getrieben. Die Villa-Führung hält Rogers für überlegen gegenüber seinem Teamkollegen: Er hat 18 Länderspiele absolviert, sechs mehr als Anderson.

Zweitens muss ein erheblicher Teil der Transfersumme an den ehemaligen Verein des Spielers — Middlesbrough — fließen. Gemäß dem im Jahr 2024 unterzeichneten Vertrag stehen dem ehemaligen Team 20 % der Einnahmen aus dem nächsten Verkauf zu. Daher sah sich der Verein aus Birmingham gezwungen, den Endpreis zu erhöhen, um einen angemessenen Gewinn für sich selbst zu sichern.

Arsenal-Trainer Mikel Arteta hat die Verstärkung des Mittelfelds für die nächste Saison zur Priorität gemacht. Obwohl das Team in der letzten Saison die Premier League gewann, sieht es nach der Niederlage im Champions-League-Finale die Notwendigkeit einer Kadererneuerung. Rogers wird als vielseitiger Spieler angesehen, der perfekt in Artetas taktische Schemata passt.

Doch ein Preis von 130 Millionen Pfund könnte selbst für finanzstarke Clubs wie Arsenal ein ernsthaftes Hindernis darstellen. Berichten zufolge müssten die Londoner den Verkauf einiger ihrer Starspieler in Erwägung ziehen, um diesen Transfer zu finanzieren. Morgan Rogers' aktueller Vertrag bei Aston Villa läuft bis 2031, was dem Verein in den Verhandlungen einen Vorteil verschafft.

Goal.com fügt hinzu, dass auch Chelsea die Situation genau beobachtet. In Fortführung ihrer Strategie, junge Talente zu sammeln, sind die Blues bereit, in den Kampf um Rogers einzusteigen. Bisher beeilt sich jedoch kein Club, die Forderungen von Aston Villa zu erfüllen. Es steht außer Frage, dass dieses Thema bis zum Ende des Transferfensters ein Hauptthema der englischen Sportpresse bleiben wird.

Aston VillaArsenalMorgan RogersTransfersPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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