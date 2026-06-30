Yandex integriert KI-Agenten in den Alisa AI Assistenten

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Yandex integriert KI-Agenten in den Alisa AI Assistenten

Yandex hat eine neue Plattform gestartet, die darauf abzielt, die Funktionen des Sprachassistenten Alisa AI grundlegend zu erweitern. Der virtuelle Assistent wird nun nicht mehr nur Fragen beantworten, sondern mithilfe spezieller KI-Agenten auch praktische Aufgaben für die Nutzer erledigen. Dieses technologische Update markiert den Übergang der KI von der einfachen Informationssuche hin zu einem aktiven digitalen Assistenten. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Derzeit wird die neue Plattform in den eigenen Diensten des Unternehmens getestet. Laut Yandex werden externe Partner und Drittentwickler bis Ende dieses Jahres ebenfalls die Möglichkeit haben, ihre eigenen Agenten in das Alisa AI-System zu integrieren. Dies ermöglicht es den Nutzern, alle Erledigungen über eine einzige Schnittstelle abzuwickeln, ohne zwischen verschiedenen Apps wechseln zu müssen.

Alltagsaufgaben jetzt per Sprachbefehl

Der Hauptvorteil des neuen Systems besteht darin, dass der Nutzer keine komplexen Befehle auswendig lernen muss, um mit den KI-Agenten zu kommunizieren. Eine Anfrage in einfacher Umgangssprache ist ausreichend. Beispielsweise kann der Nutzer einfach darum bitten, ein Taxi zu rufen oder einen Warenkorb im Shop zu füllen, und Alisa AI führt den restlichen Prozess eigenständig aus.

In der ersten Phase wurden Yandex Taxi und Yandex Lavka Agenten als Basis der Plattform erstellt. Diese Dienste sind bereits für einen Teil der Nutzer zugänglich und werden in Kürze für alle freigeschaltet. Für die Zukunft ist die Einführung separater AI-Agenten für die Dienste Yandex Dostavka und Market geplant.

Neue Möglichkeiten für externe Partner

Yandex-Entwickler betonen, dass diese Plattform für externe Unternehmen eine effektive Methode zur Automatisierung der Kundenkommunikation sein wird. Durch die Integration ihrer Dienste in das Alisa AI-Ökosystem können Unternehmen neue Zielgruppen gewinnen und das Nutzererlebnis vereinfachen.

Angesichts der weiten Verbreitung von Yandex-Diensten in Usbekistan wird erwartet, dass die Einführung dieser Technologie auch für lokale Nutzer einen Mehrwert bietet. In Zukunft ist es wahrscheinlich, dass auch lokale Lieferdienste oder Einzelhandelsketten an diese Plattform angeschlossen werden. Dies wird den Alisa AI Assistenten zu einem integralen Bestandteil des täglichen Lebens machen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Yandex sein Ziel verfolgt, den Sprachassistenten von einem einfachen Gesprächspartner in eine universelle Steuerzentrale zu verwandeln. Die Integration von KI-Agenten dient nicht nur der Zeitersparnis, sondern hebt die Kultur der Nutzung digitaler Dienste auf eine neue Stufe.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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