Deutschland gegen Paraguay: Aufstellungen für das Achtelfinal-Qualifikationsspiel bekannt

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Deutschland gegen Paraguay: Aufstellungen für das Achtelfinal-Qualifikationsspiel bekannt

Im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft 2026 bestreiten die Nationalmannschaften von Deutschland und Paraguay eine wichtige Begegnung. Das Spiel in Foxborough beginnt um 01:30 Uhr Taschkent-Zeit.

Vor dem Spiel wurden die Startaufstellungen beider Teams bekannt gegeben. Der Sieger trifft im Achtelfinale auf den Gewinner der Partie Frankreich gegen Schweden.

Deutschland setzt auf erfahrene Spieler

Manuel Neuer wird das Tor der deutschen Nationalmannschaft hüten.

In der Defensive werden erfahrene Spieler wie Kimmich, Rüdiger und Tah agieren. Im Angriff wird von Wirtz, Havertz, Sané und Undav große Aktivität erwartet.

Startelf von Deutschland:

  • Neuer;

  • Kimmich;

  • Rüdiger;

  • Tah;

  • Braun;

  • Nmecha;

  • Pavlovich;

  • Sané;

  • Undav;

  • Wirtz;

  • Havertz.

Paraguay hofft auf eine Sensation

Auch im Kader von Paraguay gibt es Spieler mit hoher individueller Klasse.

Insbesondere die schnellen Aktionen von Miguel Almirón und Julio Enciso könnten eine ernsthafte Gefahr für die deutsche Defensive darstellen.

Startelf von Paraguay:

  • Gill;

  • Caseres;

  • Gomes;

  • Canale;

  • Alonso;

  • Cubas;

  • Almirón;

  • Bobadilla;

  • Galarza;

  • Enciso;

  • Avalos.

Wichtige Spielinformationen

Information

Detail

Phase

WM 2026, Sechzehntelfinale

Spiel

Deutschland gegen Paraguay

Datum

29. Juni

Anstoßzeit

01:30

Ort

Foxborough

Dem Sieger steht eine weitere harte Prüfung bevor

Der Sieger dieser Partie spielt in der nächsten Runde gegen das Team, das im Spiel zwischen Frankreich und Schweden gewinnt.

Aus diesem Grund wird erwartet, dass sowohl Deutschland als auch Paraguay heute ihre gesamte Kraft auf dem Platz lassen.

Obwohl Deutschland aufgrund von Erfahrung und Kaderqualität als Favorit gilt, kann in der K.o.-Phase ein einziger Fehler zum Aus aus dem Turnier führen.

Glauben Sie, dass Deutschland einen souveränen Sieg einfährt oder wird Paraguay eine Sensation schaffen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie den Artikel mit Fußballfans.

DeutschlandParaguayFrankreichSchwedenFoxborough
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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