Aufstellungen für Deutschland gegen Paraguay bekannt

Deutschland und Paraguay treffen in der K.-o.-Phase der Weltmeisterschaft aufeinander. Das Achtelfinalspiel findet heute um 01:30 Uhr im Foxborough Stadium in Boston statt. Julian Nagelsmann lässt Deutschland in einem 4-2-3-1-System auflaufen, während Gustavo Alfaro Paraguay in einem 4-5-1 aufstellt. Manuel Neuer und Orlando Agüilar bewachen die Tore.

Die deutsche Abwehrreihe besteht aus Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah und Nathaniel Brown. Im defensiven Mittelfeld spielen Felix Nmecha und Aleksandr Pavlovich.

Die Aufgabe des Spielaufbaus liegt bei Leroy Sané, Deniz Undav und Florian Wirtz. Kai Havertz agiert in der vordersten Linie.

Aufstellung Deutschland

• Manuel Neuer

• Joshua Kimmich

• Antonio Rüdiger

• Jonathan Tah

• Nathaniel Brown

• Felix Nmecha

• Aleksandr Pavlovich

• Leroy Sané

• Deniz Undav

• Florian Wirtz

• Kai Havertz

Auf der Ersatzbank befinden sich Jamal Musiala, Leon Goretzka, Nick Woltemade, Maximilian Beier, Pascal Groß, David Raum und weitere Spieler.

In der Aufstellung von Paraguay haben Spieler wie Julio Enciso, Miguel Almirón und Andrés Cubas einen Platz in der Startelf erhalten. Gabriel Ávalos wird als einziger Stürmer der Mannschaft eingesetzt.

Aufstellung Paraguay

• Orlando Agüilar

• Junior Alonso

• José Canales

• Gustavo Gómez

• Juan Cáceres

• Julio Enciso

• Matías Galarza

• Andrés Cubas

• Damian Bobadilla

• Miguel Almirón

• Gabriel Ávalos

Auf der Bank von Paraguay stehen Spieler wie Omar Alderete, Fabián Balbuena, Ramón Sosa, Antonio Sanabria, Alex Arce und Isidro Pitta bereit, ins Spiel einzusteigen.

Während Deutschland versuchen wird, über Ballbesitz und die Flügel anzugreifen, plant Paraguay, das Zentrum dicht zu machen und auf Konter zu setzen. Die siegreiche Mannschaft zieht in die nächste Runde der Weltmeisterschaft ein.