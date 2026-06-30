Aufstellungen für Deutschland gegen Paraguay bekannt

·70·Sport
Aufstellungen für Deutschland gegen Paraguay bekannt

Deutschland und Paraguay treffen in der K.-o.-Phase der Weltmeisterschaft aufeinander. Das Achtelfinalspiel findet heute um 01:30 Uhr im Foxborough Stadium in Boston statt. Julian Nagelsmann lässt Deutschland in einem 4-2-3-1-System auflaufen, während Gustavo Alfaro Paraguay in einem 4-5-1 aufstellt. Manuel Neuer und Orlando Agüilar bewachen die Tore.

Die deutsche Abwehrreihe besteht aus Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah und Nathaniel Brown. Im defensiven Mittelfeld spielen Felix Nmecha und Aleksandr Pavlovich.

Die Aufgabe des Spielaufbaus liegt bei Leroy Sané, Deniz Undav und Florian Wirtz. Kai Havertz agiert in der vordersten Linie.

Aufstellung Deutschland

• Manuel Neuer
• Joshua Kimmich
• Antonio Rüdiger
• Jonathan Tah
• Nathaniel Brown
• Felix Nmecha
• Aleksandr Pavlovich
• Leroy Sané
• Deniz Undav
• Florian Wirtz
• Kai Havertz

Auf der Ersatzbank befinden sich Jamal Musiala, Leon Goretzka, Nick Woltemade, Maximilian Beier, Pascal Groß, David Raum und weitere Spieler.

In der Aufstellung von Paraguay haben Spieler wie Julio Enciso, Miguel Almirón und Andrés Cubas einen Platz in der Startelf erhalten. Gabriel Ávalos wird als einziger Stürmer der Mannschaft eingesetzt.

Aufstellung Paraguay

• Orlando Agüilar
• Junior Alonso
• José Canales
• Gustavo Gómez
• Juan Cáceres
• Julio Enciso
• Matías Galarza
• Andrés Cubas
• Damian Bobadilla
• Miguel Almirón
• Gabriel Ávalos

Auf der Bank von Paraguay stehen Spieler wie Omar Alderete, Fabián Balbuena, Ramón Sosa, Antonio Sanabria, Alex Arce und Isidro Pitta bereit, ins Spiel einzusteigen.

Während Deutschland versuchen wird, über Ballbesitz und die Flügel anzugreifen, plant Paraguay, das Zentrum dicht zu machen und auf Konter zu setzen. Die siegreiche Mannschaft zieht in die nächste Runde der Weltmeisterschaft ein.

DeutschlandParaguayManuel NeuerKai HavertzJulio Enciso
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Nico Paz bleibt bei Como: Real Madrid behält Kontrolle über JungstarNico Paz bleibt bei Como: Real Madrid behält Kontrolle über JungstarHeute, 01:38Aston Villa setzt Rekord-Transferpreis für Morgan Rogers festAston Villa setzt Rekord-Transferpreis für Morgan Rogers festHeute, 01:15Deutschland gegen Paraguay: Aufstellungen für das Achtelfinal-Qualifikationsspiel bekanntDeutschland gegen Paraguay: Aufstellungen für das Achtelfinal-Qualifikationsspiel bekanntHeute, 01:04Verfolgen Sie Deutschland gegen Paraguay live auf unserer WebsiteVerfolgen Sie Deutschland gegen Paraguay live auf unserer WebsiteHeute, 01:01Didier Deschamps: Kylian Mbappe ist auf einer besonderen MissionDidier Deschamps: Kylian Mbappe ist auf einer besonderen MissionHeute, 00:55Schwerer Schlag für Manchester City: Rodri muss sich einer Operation unterziehenSchwerer Schlag für Manchester City: Rodri muss sich einer Operation unterziehenHeute, 00:38
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier