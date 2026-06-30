Schwerer Schlag für Manchester City: Rodri muss sich einer Operation unterziehen

Der englische Club Manchester City ist vor der neuen Saison mit einem unerwarteten und ernsthaften Problem konfrontiert. Es wurde bekannt, dass sich der wichtigste defensive Mittelfeldspieler und Spielgestalter der Mannschaft, Rodri, aufgrund einer mysteriösen Verletzung einer Operation unterziehen muss. Dies wird voraussichtlich eine große erste Prüfung für den neuen Cheftrainer Enzo Maresca sein, da der spanische Star den Beginn der Saison 2026-27 verpassen könnte. Dies berichtete Goal.com Bericht heißt es.

Nach Informationen der Daily Mail muss Rodri, der Gewinner des Ballon d'Or 2024, sich einer Operation unterziehen, um eine Verletzung zu behandeln, die ihn schon länger plagt, wobei die Details nicht bekannt gegeben wurden. Die Vereinsführung von Manchester City hält die genaue Art der Verletzung derzeit noch geheim, die Operation ist jedoch für die Zeit nach der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada geplant.

Dieser Zeitraum bedeutet, dass Rodri die ersten Trainingslager und die Saisonvorbereitung unter dem neuen Trainer Enzo Maresca vollständig verpassen wird. Für den italienischen Spezialisten, der von Chelsea zurückkehrt, wird der Start ohne eine der wichtigsten Figuren der Mannschaft zweifellos Kopfzerbrechen in Bezug auf den Kader verursachen. Rodri gilt als die zentrale Kraft, die für Disziplin und Balance im Zentrum des Spielfelds sorgt.

Eine neue Herausforderung für Maresca

In einem Interview nach seiner Ernennung betonte Enzo Maresca, dass er den Verein gut kenne und es eine große Ehre sei, hier zu arbeiten. "Manchester City ist ein innovativer und wunderbarer Club, in dem jeder Schritt geplant ist. Für einen Trainer ist die Arbeit in einem solchen System ein Traum. Wir wollen gewinnen und schönen Fußball präsentieren", so der Trainer. Doch der Ausfall eines Anführers wie Rodri wird ihn zwingen, seine taktischen Pläne zu überdenken.

Die Nachrichten über die Verletzung erscheinen zu einem Zeitpunkt, an dem Rodris Zukunft beim Verein infrage gestellt wird. Dem spanischen Fußballer läuft sein aktueller Vertrag in 12 Monaten aus, und die Verhandlungen über einen neuen Deal sind derzeit ins Stocken geraten. Diese Situation zieht die Aufmerksamkeit europäischer Topclubs auf sich, insbesondere Real Madrid. Laut Goal.com ist der Madrider Club ernsthaft daran interessiert, den Spieler zurückzuholen.

Sollte die Vertragsangelegenheit bis Januar nicht geklärt sein, wäre Rodri berechtigt, eine Vorvereinbarung mit anderen Vereinen zu unterzeichnen. Ein Wechsel zu Real Madrid könnte ihm die Möglichkeit geben, erneut mit seinem ehemaligen Teamkollegen Bernardo Silva in einer Mannschaft zu spielen. Zur Erinnerung: Der portugiesische Star wechselte kürzlich zu den von Jose Mourinho geführten Los Blancos.

Im Kader von Manchester City gibt es nicht nur bei Rodri, sondern auch bei Verteidiger Nathan Ake Vertragsprobleme, da auch dessen Vertrag bald ausläuft. Die Vereinsführung muss vor Beginn der neuen Saison sowohl die Verletzungen im Kader als auch die Transferfragen der wichtigsten Spieler klären. Es steht außer Frage, dass Rodris Abwesenheit den Spielstil der Mannschaft erheblich beeinflussen wird.